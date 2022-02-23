Grev devam ediyor, çöpler toplanıyor

Gazimağusa Belediyesi’nde yaşanan maaş krizi nedeni ile bir süredir devam eden grev süresince toplanmayan çöpler, halkın daha fazla mağduriyet yaşamaması adına yeniden toplanmaya başlandı.

Gazimağusa Belediyesi’nde yaşanan maaş krizi nedeni ile belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası üyelerinin bir süredir grevde olması nedeni ile bölgede tüm hizmetler durdu.

Toplanmayan çöplerse bölgede en çok rahatsız eden konu olurken, çöp konteynerlerinde biriken çöpler son günlerde sokaklara taşmaya başladı.

Mağusa Belediyesi’ndeki grevi devam eden Mağusa Türk Genel İş Sendikası, halkın daha fazla mağduriyet yaşamaması adına çöpleri toplama kararı aldı.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, Mağusa Belediyesi’nde başlatılan grevin hala sürdüğü belirtilirken, “Mağusa halkının daha fazla mağdur olmaması adına emekçi arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede çöpleri toplama kararı alınmıştır” denildi.

“Bizler Mağusa sakinlerinin daha fazla mağdur olmamaları için elimizden geleni yapmaya kararlıyız” ifadeleri kullanılan açıklamada, “mücadelemiz belediye önünde devam edecektir. Mağusa halkını da haklı mücadelemizde yanımızda görmek bizi onurlandıracaktır” denildi.

Öte yandan Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Mağusa Belediyesi önünde bugün bir basın açıklaması yaptı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Gazimağusa Belediyesi çalışanları olarak 5 günden beridir grevimiz devam etmektedir. Öncelikle vurgulanması gereken çok önemli bir nokta vardır ki bu süreçte grev gerekçelerimiz devam etmesine rağmen Mağusa halkının mağdur olmaması için çalışanlarımız sorumluluk üstelenerek dün çöp toplama çalışması yapmıştır. Hayatını idame ettirmede sıkıntılar yaşayan, kurum içinde huzursuzluk yaşayan çalışanlarımız bu sıkıntıları halka yansıtmamak adına büyük bir özveride bulunmuştur. Mağusa halkına verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyoruz, ancak halkımızın da bilmesi gerekir ki asla halkımızı mağdur duruma düşürmeyi istemiyoruz, adeta sürüklenerek bu duruma getirildik" denildi.

Açıklamada, "Greve giderken ortaya koyduğumuz grev gerekçelerini çözmesi gereken idaredir ve idare tarafından grevin kaldırılması talebi bizlere yapıldığında grev gerekçelerimizin tamamı yerine getirilmeden grevi kaldırmayacağımızı ifade ettik. Sayın Başkanın dün Belediye önünde yaptığı konuşmada, gelir- gider dengesinin bozulduğunu söyleyerek bizim grev gerekçelerimizi haklı çıkarmış ve bir anlamda malumun ilanını yapmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Maliyeden 1 milyon 800 bin TL avans alınarak, geçici personelin kesilen yan hakların, Gama-Bel personelinin maaşlarının ve ek mesailerin bir kısmının ödenmesinin düşünüldüğünün belirtildiğinin aktarıldığı açıklamada, "derdimizin sadece maaş olmadığı yapısal sorunların çözülmesini söyleyerek başladığımız grevimizde, haklılığımızın tüm taraflarca teslim edildiği bugün grevin kaldırılması için Sn. Başkan ile mutabakat imzalamayı istiyoruz. Mutabakatta, işe gelmeyenlerin Belediye ile ilişkilerinin kesilmesi, disiplin mekanizmasının çalıştırılması, tasarruf tedbirleri ve ay başı yapılacak maaş ödemlerinin aksatılmadan yapılması gibi maddeler yer alacak ve bu maddeleri içerecek bir mutabakatla anlaşmalı olarak grevimizi sonlandıracağız. Bu aşamada ise talep ettiğimiz alacaklarımız ödenmezse grev sonlanmayacak. Sürekli borçlanarak ve avans alarak sorunların çözülmeye çalışılması bugünü kurtarır gibi görünse de, geleceğimizden çalan bir anlayıştır ve ödenecek borç taksitleri nedeniyle maaşlar hiçbir şekilde ödenemeyecek hale gelecektir. Bunun köklü çözümü, gelir- gider dengesini sağlıklı bir şekilde sağlamakla olur. Bizler her zaman gücümüzü kendimizden ve Mağusa halkından alıyoruz, mağduriyetimizi anlatmaya çalışırken, yeni mağduriyetlere neden olmamak, özellikle sağlığı tehdit edecek ortamlara neden olmamak hassas noktamızdır. Bizler hem hakkımızı alırken, hem de ileriye dönük mutabakatla da kurumun geleceğini de düşündüğümüzü esas derdimizin yapısal sorunlar olduğunu bir kez daha teyit edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.