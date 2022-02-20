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"GREV" Kıbrıs’ta

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"GREV" Kıbrıs’ta!
"GREV" Kıbrıs’ta

Belgesel çalışmaları ve yazarlığı ile tanınan Metin Yeğin'in "Grev" isimli son filmi 4 Mart 2022 Cuma tarihinde Arabahmet Kültürevi’nde saat 19:00’da izleyicilerle buluşacak.

aSi Production, Sol Hareket ve Kıbrıs Bağımsız Feministler’in organizasyonu ile gerçekleşecek film gösterimine Yönetmen Metin Yeğin ve filmin oyuncularından Pelin Batu da katılacak. 1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri gerçek bir direnişin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü konu alan filmin çekimleri Türkiye ve İspanya’da gerçekleşti.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Metin Yeğin’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda La Casa de Papel dizisinde Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituño Martínez’in yanında Tansel Öngel, Pelin Batu, Orhan Alkaya ve Nihan Aşçı yer alıyor.

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken daha da büyük bir anlam kazanan filmin konusu şöyle: "Yıl 1910 Bursa. Osmanlı imparatorluğu borç içinde kıvranırken, ipek işçileri kadınlar çok güç koşullarda çalışıyorlardı. Avrupa sermayesi sadece bu ipekleri kuşanmakla kalmıyor, aynı zamanda imparatorluktan alacaklarını da işçi kadınların sırtından tahsil ediyordu. Bütün bunlara karşı, yaşanmış gerçek bir direnişin, ipek işçisi kadınlarının direnişinin öyküsüdür 'Grev'. Aynı zamanda, ne bu sömürü ne de bu karşı çıkış, sadece Bursa ile de sınırlı değildir, İngiltere’den Türkiye’ye, İspanya’ya kadar uzanır. Dünyanın en ünlü oyuncularıyla da bizi buluşturan, zamanın, aşkın ve hayatın gerçek sokaklarında bir seyahattir 'Grev'."

Filmlerini büyük bütçelerle ve olanaklarla değil tamamen dayanışma amacıyla bir araya gelen insanların kolektif katkısı ile ortaya çıkaran Yönetmen Metin Yeğin, yeni işçi fiminin çekimlerine önümüzdeki ay başlayacak. Bizler de toplayacağımız dayanışma katkısı ile çekilecek olan yeni filme destek olacağız. 40 TL olan dayanışma biletlerini Lefkoşa’da Işık Kitabevi’nden, Sol Hareket Genel Merkezi’nden ve Girne’de 05488349656 , İskele-Mağusa’da 05338582038 ve Omorfo’da 05338523445 numaralı telefonlar ile irtibata geçerek alabilir.

Filme girişte 72 saat içerisinde negative sonuç alınmış PCR/antijen testi istenecektir.

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