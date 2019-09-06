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Grev mesai bitiminde kalktı ardından El-SEN hükümet ile uzlaştı! Grevin kaldırılmasını hükümetin istediği öne sürüldü.

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Grev mesai bitiminde kalktı ardından El-SEN hükümet ile uzlaştı!
Grev mesai bitiminde kalktı ardından El-SEN hükümet ile uzlaştı! Grevin kaldırılmasını hükümetin istediği öne sürüldü.

Grevin kaldırılmasını hükümetin istediği öne sürüldü.

Hükümet ile ELSEN’in yürüttüğü görüşmeler olumlu bir şekilde sonuçlandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuyla ilgili açıklama yaparak, “KIB-TEK dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez, stratejik bir kurumdur ve doğru bir yapıda halka hizmet vermeye devam etmesi sağlanacaktır. Hükümetimizin KIB-TEK’in üretime yönelik yatırımlarına karşı bir duruşu yoktur ve olamaz” dedi.

KIB-TEK’in elektrik üretimine devam edebilmesi adına ihtiyaç duyulan tüm fizibıl yatırımlar, ihtiyaçlar, mali olanaklar ve öncelikler bağlamında ele alınarak değerlendirileceğini ve yapılacağını kaydeden Taçoy, bundan kimsenin kuşku duymamasını istedi.

Taçoy, “Gelinen aşamada, görülmektedir ki KIBTEK’in üretime yönelik bir yatırım ihtiyacı bugün olmasa dahi çok yakın bir gelecekte doğacaktır” dedi.

Bakan Taçoy, bu düşünceden hareket eden tarafların imzalanan mutabakat metni ile, KIBTEK’in üretime yönelik yatırımlarının planlanması ve bunun önü açık olmayan bir tarihte hayata geçirilmesi adına bir komitenin kurulmasına karar verildiğini kaydetti.

“Komite üretim ihtiyaçlarının hangi yöntemle karşılanacağına karar verecek ve bu çalışmaları 45 gün içerisinde tamamlayarak ihale süreçleri için çalışmaya başlayacaktır” diyen Taçoy, “Diğer yandan, bakanlığımızın ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun hali hazırda üretmiş olduğu 28+8 personel ihtiyacının karşılanması konusundaki iradenin devam ettiği de yeniden teyit edilmiştir.” dedi.

Taçoy, devletin Kıb-Tek’e olan borçları ile Kıb-Tek’in devlete olan borçlarının saptanması, gerekli mahsuplaşmaların sağlanması ya da gerekli ödemelerin planlanması konularında da Maliye Bakanlığı yetkilileri ile El-Sen yetkilileri arasında tam bir mutabakat sağlandığını söyledi.

Taçoy açıklamasında şunları kaydetti;

“Hükümet olarak son derece yapıcı bir anlayışla süreci yürütmüş durumdayız.
Şimdi, KIBTEK’in üretime yönelik yatırımlarına katkı sağlanırsa, biz de gerekli tüm fedakarlıkları ortaya koyarız deyen ve bunu toplu iş sözleşmesinin giriş bölümünde açıkça ortaya koyan KIB-TEK çalışanlarına da önemli görevler düşmektedir.
Bu kurum onların evidir. Onların ekmek kapısıdır. Ülke için son derece önemli bir kurumdur. Bu kurumu yaşatmak, bu kuruma sahip çıkarak, kurumu batağa sürükleyecek ekonomik akla uygun olmayan taleplerden geri durulmalıdır.
Kurumun sürdürülemez yapısını toparlamak, maliyetleri aşağıya çekecek gerekli özveriyi göstermek de artık onların sorumluluğudur.
Değerli basın mensupları, şunları da açıkça belirtmek istiyorum
Hükümetimiz Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sistemin hayata geçirilmesi hedefini önünde tutmaktadır.

Yine aynı şekilde, Hükümetimiz temiz enerji kaynaklarının kullanımı bağlamında güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi alanlara da yatırım yapma noktasında kararlılığını sürdürmektedir.
Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Enerji Bakanlığımız ve ELSEN ortak deklarasyonunda ortaya konan konularla ilgili çalışmalara da devam edilecektir, Bu bağlamda;
Şeffaflık konusunda, KIBTEK yönetimi düzenli olarak halka bilgi verecek bu amaçla kurumun sayfasında gerekli tüm dokümanlar yayınlanacaktır.
Hesap verebilirlik noktasında; İç ve dış denetim mali ve idari konuları kapsayacak şekilde güçlendirilecektir.
Kurum içerisinde usulsüzlükler ve yolsuzluklar ile ilgili bir çalışma zaten başlatılmıştır ve bu çalışmalar sonuçlandırılacaktır.
3-5 yıllık bir mali analiz ve reçeteler raporu hazırlanacaktır. Halk ve sivil toplum ile paylaşılacaktır.
Yenilenebilir Enerji Birimi ile KIBTEK’in daha etkin ve verimli bir şekilde çalışması sağlanacaktır.
KIBTEK ve ELSEN ortak bir komite oluşturacak ve reorganizasyon süreci birlikte yönetilecektir.”

Bakan Taçoy açıklamasının sonunda “İmzalanan mutabakat metninin, halkımıza, KIB-TEK’e, ülkemize ve enerji üretimimize katkılar sağlamasını diler, EL-SEN yetkililerine de bu süreçte, grevi iyi niyetli bir şekilde askıya almalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.” ifadelerine de yer verdi.

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