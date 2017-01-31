Grev sonlandırılıyor!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki grevi sonlandırıyor. Personel eksikliği gerekçesiyle gerçekleştirilen grev dün süresize dönüştürülmüştü.
KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, BRT’ye yaptığı açıklamada Personel Dairesi’nin dün 3 memur ve 1 odacıyı Girne Sosyal Sigortalar Dairesinde görevlendirdiğini belirtti.
Bengihan, 3 memur ve 1 odacının ilgili dairede görevlerini devralmalarının ardından grevin sonra ereceğini belirtti.
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