  • BIST 2.052,79
  • Altın 821.56
  • Dolar 13.6128
  • Euro 15.522
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Grev var!

» »
Mağusa Belediyesi’nde bugün uyarı grevi yapılacak
Grev var!

Gazimağusa Belediyesi’nde Mağusa Türk Genel İş Sendikası bugün 7 saatlik uyarı grevi kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Mağusa Türk Genel İş Sendikası yönetim kurulu olarak 2021 tarihinden itibaren ödenmeyen ek mesailer, 15’lik maaşların zamanında ödenmemesi, geçici personelin geriye kalan yan haklarının halen ödenmemesi, GAMABEL personelin ödenmeyen Ocak maaşları ve tüm bunlara rağmen devam eden istihdamlar nedeniyle bugün, 08.00-15.00 saatleri arasında uyarı grev kararı alındığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti13 Şubat 2022 Pazar 13:41
  • Mağusa'da Uyuşturucu Operasyonu11 Şubat 2022 Cuma 15:41
  • Gazimağusa’da Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek09 Şubat 2022 Çarşamba 17:46
  • Eski Kız Arkadaşını Bıçak Gösterip Tehdit Eden Kişi Tutuksuz Yargılanacak03 Şubat 2022 Perşembe 23:05
  • Gazimağusa Belediyesi Öğretmenlere Robotik Kodlama Eğitim Semineri Verdi03 Şubat 2022 Perşembe 18:46
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu03 Şubat 2022 Perşembe 16:37
  • Polisten Mağusa' da Operasyon02 Şubat 2022 Çarşamba 15:02
  • Karpaz’ da Tütün Yetiştiriciliğinin Yeniden Canlandırılması Hakkında Toplantı Yapıldı31 Ocak 2022 Pazartesi 18:58
  • Mağusa' da İki Ayrı Operasyon30 Ocak 2022 Pazar 10:25
  • Gazimağusa Kaymakamlığı Alkollü İçki Satış Ruhsatını Yenilemek İsteyenlere Son Tarihi Açıkladı27 Ocak 2022 Perşembe 18:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti