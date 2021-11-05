Grev ve yürüyüş başladı... Lefkoşa sokaklarında "BOŞ TENCERE" sesleri

Sendikalar Başbakanlık binasına doğru yürümeye başladı...
Lefkoşa sokaklarında "BOŞ TENCERE" sesleri ile yankılanıyor.
Lefkoşa'da hükümet zammını al başına çal sloganları atılıyor...
Yürüyüşçüler Lefkoşa sokaklarında boş tencere çalarak "direne direne kazanacağız" sloganları atıyor.
Kamuda örgütlü memur ve işçi sendikaları GREV ve yürüyüş düzenliyor.
Yürüyüşe bir çok vatandaş araçları ile kornalar ile destek verdiği görülüyor.
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