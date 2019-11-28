Grevde Mağusa'da futbolcular araba ışıkları altında antrenman yaptı..!

El-Sen’in grevinden Mağusa Türk Gücü genç takımı da nasibini aldı. Bu akşam Mağusa Türk Gücü genç takımı antrenmanını araba farında yapmak zorunda kaldı. Grev nedeniyle ülkede birçok bölgeye elektrik verilmezken Mağusa Türk Gücü genç takımı hafta sonu oynanacak olan Binatlı karşılaşmasına araba farında hazırlandı. Teknik direktör Kamil Arifoğlu hafta sonu oynanacak önemli karşılaşma nedeniyle antrenmanı iptal etmezken oyuncular araba farında idmanlarını sürdürdü.
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