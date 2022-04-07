GMB'de grev başladı...
Grevdeki GMB çalışanlarından Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanlarına anlamlı mesaj gönderdi.
Greve çıkan çalışanlar "Yeniboğaziçi Belediyesi size selam olsun biz tükendik" yazılı pankart açtılar.
GMB'de grev başladı...
Grevdeki GMB çalışanlarından Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanlarına anlamlı mesaj gönderdi.
Greve çıkan çalışanlar "Yeniboğaziçi Belediyesi size selam olsun biz tükendik" yazılı pankart açtılar.
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