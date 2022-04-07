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Grevdeki GMB çalışanlarından Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanlarına anlamlı mesaj

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GMB'de grev başladı...
Grevdeki GMB çalışanlarından Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanlarına anlamlı mesaj

GMB'de grev başladı...

Grevdeki GMB çalışanlarından Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanlarına anlamlı mesaj gönderdi.

Greve çıkan çalışanlar "Yeniboğaziçi Belediyesi size selam olsun biz tükendik" yazılı pankart açtılar.

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