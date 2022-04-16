Grevin Esas Amacı Zamlara Karşı Emekçilerin Sesini Duyurmaktı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Çalışma Dairesi’nde dün gerçekleştirilen grevin zamlara ve emekçinin sesini duyurmaya yönelik olduğunu ancak grev sebebinin istihdam gibi yansıtıldığını belirtti.



Özel sektör emekçileriyle kamu emekçilerinin birbirine kırdırılmasına, çalışanların geçici, taşeron, sözleşmeli, “Göç Yasası” öncesi veya sonrası şeklinde ayrıştırılmasına karşı olduğu belirten sendika, tüm emekçilerin çıkarlarının ortak olduğunu, birlikte mücadele etmek dışında yol bulunmadığını kaydetti.



“Dün gerçekleşen grevimiz yanlış anlaşıldı, grevin esas amacı istihdam değil zamlara karşı emekçilerin sesini duyurmaktı” denilen HAKSEN açıklamasında şunlar kaydedildi:



“Çalışma Dairesi’ndeki grev İşgücü, Planlama, Geliştirme Merkezi’ne (İPGM) istihdam edilen emekçilere karşı değildi. Buraya istihdam edilen emekçiler, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin uygulamaları sonucu bugün Çalışma Dairesi’nin tüm personel yapısının yüzde 50’sini oluşturmaktadırlar.

Çalışma Dairesi’nin yürüttüğü tüm hizmetlerde İPGM’den istihdam edilen emekçilerin emeği, özverisi, alın teri vardır. İPGM’den istihdam edilen personel olmadan, Çalışma

Dairesi’nin herhangi bir görevini işlevsel olarak yerine getirmesi mümkün değildir.

Üstelik İPGM’den istihdam edilen emekçiler kamusal güvenceden yoksun, sözleşmeli ve gelen giden hükümetlerin iki dudağı arasında çalışmakta; kadrolu kamu görevlilerinin yararlanmakta olduğu hiçbir haktan da yararlanamamaktadırlar.”



“ÇALIŞANLARIN BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”



“Sendikamız HAKSEN bu adaletsizliğin derhal son bulması, İPGM’den istihdam edilen personel de dahil olmak üzere kamuda var olan tüm geçici, hizmet alımı, sözleşmeli gibi istihdamların kamusal haklarla donanmış yasal güvenceye kavuşturulması ve kadroya alınmaları için mücadele etmektedir” denilen açıklamada şunlar da kaydedildi:



“HAKSEN İPGM Tüzüğü’nde değişiklik yapılarak, bu fondan yeni istihdamlar yapılmasının önüne geçilmesini ve var olan emekçilerin kamusal güvenceye kavuşturulup kadrolanmasını savunmaktadır. Sendikamız özel sektör emekçilerinin sendikalaşması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve eşel mobilin tüm çalışanlara iki ayda bir yansıtılması için mücadele etmeye devam edecek; emekçileri kamu, özel, geçici, hizmet alımı, sözleşmeli, İPGM girişli diye bölmeye çalışanlara izin vermeyecektir.”