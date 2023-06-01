Grevlere Devam Ediliyor!

Gerçek eğitim gündemlerimizden biri özel eğitim okullarımızın güncel durumu ve bu okullarda yaşanan tam gün eğitim fiyaskosudur. Hükümet ve bakanlığın bu konuda da yetersiz ve bilinçsiz olması nedeniyle okullarımızda çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.

Okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için 2 Haziran Cuma günü saat 08:30-12:30 saatleri özel eğitim hizmeti veren 7 okulumuzda grevde olacağımızı, saat 11:30’da Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu önünde “Özel Eğitim Okulları, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimizi” temalı basın toplantısı düzenleyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

GREVDE OLACAK OLAN OKULLAR LİSTESİ