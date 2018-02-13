Gribi bir günde yok eden hap

Tek seferlik kullanımda grip virüsünü bloke eden, virüsün tamamen vücuttan atılmasını ise 24 saat içinde gerçekleştiren hap geliştirildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Japonya’da grip virüsünü 24 saat içerisinde yok edebilen bir ilaç geliştirildi.

İlaç, Shionogi firması tarafından geliştirildi. En çok kullanılan grip ilacı ‘Tamiflu’dan üç kat daha hızlı etki ettiği belirtilen ilaç, tek seferlik kullanımda grip virüsünü bloke ediyor. Haberde, Tamiflu’nun 5 gün boyunca günde iki kez kullanıldığında etkili olduğu kaydedildi.

Virüsün tamamen vücuttan atılması için ise, her iki ilaçta da aynı süre gerekiyor ancak yeni bileşen hastada anında rahatlama hissi uyandırıyor.

Shinogai firmasının CEO’su Isao Teshirogi, bileşimin, virüsünün vücuttaki diğer hücrelere yayılmasını engellediğini ve böylece hastalığın bulaşma riskini de azalttığını söyledi.

İlacın gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.