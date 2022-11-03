Gribi hafife almayın

Prof. Dr. Osman Erk. ‘’Covid-19’un yanında daha masum gibi görünse de aslında grip de tehlikeli… Zira grip virüsleri de zatürre, beyin zarı iltihabı hatta kalp krizi ve felç riskini artırabilir’’ dedi…

Uzmanlar, havaların soğumaya başladığı bugünlerde kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmenin Covid-19 ve grip vakalarında artışa neden olabileceğini belirtiyor. Covid-19'a karşı maske, mesafe, hijyen ve aşının önemine vurgu yapan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erk, ‘'Tabii grip de hafife alınmamalı'' dedi ve hastalıkla ilgili bilinmesi gereken noktalara değindi. İşte açıklamaları…

Soğuk algınlığından farkı nedir?

Grip ve soğuk algınlığı etken virüsleri ve yol açtığı şikayetler bakımından farklı hastalıklardır. Gripte yüksek ateş, kuru öksürük, baş ve karın ağrısı sık iken, soğuk algınlığında (nezle) yüksek ateş yoktur, belirgin bir burun akıntısı mevcuttur. Bazen gripte de burun akıntısı ve boğaz ağrısı olabilir fakat geri plandadır. Grip kişiyi paçavra tabir edilen bir duruma sokarken, soğuk algınlığında genel durum iyidir. Grip klasik olarak üst solunum yolları hastalığıdır. Soğuk algınlığı dışında pek çok virüs üst solunum yollarında gribal enfeksiyona yol açabilir.

Neden ciddiye alınmalı?

Grip virüsleri sık sık kılık değiştirdikleri için tam bağışıklık sağlanamayan en sık salgın enfeksiyon hastalığıdır. Her yıl tüm dünyada 10-20 kişiden birini etkiler ve 250-500 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açar. Yani özellikle risk gruplarında yüksek ölüm oranına neden olur. Grip virüsleri zatürre, beyin iltihabı, beyin zarı iltihabı, kalp kası iltihabı, orta kulak iltihabı, akut bronşite neden olarak ölüm riskini artırır. Grip salgını olduğu dönemlerde kalp krizi ve felç riski de artmaktadır.

Grip aşısı Covid-19'dan da korur mu?

Geçen grip mevsiminde en sık hastalık yapmış olan 3 grip suşu Dünya Sağlık Örgütü tarafından saptanır ve buna yönelik aşı geliştirilir. Aşı sadece 3 suşa karşı etkilidir. 6 aydan küçük bebeklere, ateşli hastalığı, yumurta alerjisi ve gebeliğin ilk 3 ayında, olanlara aşı önerilmemektedir. Grip aşısı koronavirüsten korumaz. Ancak grip mevsimine girmekte olduğumuz bugünlerde korona aşısının yanı sıra grip aşısı da yaptırılmalıdır. Korona ve grip virüsü kişiyi aynı anda enfekte edebilir. Bu durum hastalığın çok daha ağır seyretmesine neden olabilir. Böyle bir riskle karşılaşmamak için her iki aşının da mutlaka yaptırılması gerekir.

Korunma yolları nelerdir?

Pandemi nedeniyle maske takmak, kalabalık ve kapalı mekanlardan uzak durmak gribe karşı da koruyucudur. Kaliteli uyku, stres yönetimi, moral-motivasyon-konsantrasyon bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Aşı dışında hijyen koşullara dikkat edilmesi çok önemlidir. Öksürük-hapşırık esnasında ağız ve burnun mendille kapatılması, ellerin sık sık yıkanması koruyucudur. Gripten korunmada, öncelikle vücut direncinin yükselmesi gerekir. Bunun yolu da sağlıklı ve dengeli beslenmeden geçer.

Bağışıklık sisteminin normal çalışması için A, B, C, D ve E vitaminleri başta olmak üzere kalsiyum, selenyum, çinko, magnezyum, manganez, bakır gibi minerallere ihtiyaç duyulur. Bu vitamin ve minerallerin her gün belirli miktarlarda tüketilmesi bağışıklık sistemi için son derece önem taşır. Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler, baklagiller ve kuruyemişler, vücudu virüslere karşı korur.

Hangi belirtilere yol açar?

Grip virüsünün A, B ve C olmak üzere 3 ana tipi; çok sayıda alt tipi mevcuttur. A ve B tipleri insanlarda hastalığa neden olur. Grip; titreme, yüksek ateş, kuru öksürük, kas ve eklem ağrıları, kulak ağrısı, bazen burun akıntısı, boğaz ağrısı, ishal, bulantı, kusma gibi şikayetlere yol açar. Bu belirtileri Covid-19 ile karıştırılabilir.

Kimler grip aşısı olmalı?

■ Astım ve KOAH hastaları,

■ 65 yaş üzeri tüm bireyler,

■ Kalp yetersizliği, koroner damar hastalıkları olanlar,

■ Diyabet hastaları,

■ Kronik böbrek yetersizliği olanlar/HIV (+) hastalar,

■ İmmün sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar,

■ Kanser tedavisi görenler,

■ Bakım evi hastaları,

■ Hekim, hemşire, hasta bakıcılar,

■ Hamileler/Çocuklar,

Aşı ne zaman yaptırılmalı?

Mevsimsel değişiklikler olduğu için grip mevsiminin hemen başında, gribe yakalanmadan aşı olunması tavsiye edilir. Grip salgını günümüzde daha geç başladığı ve mayıs sonlarına kadar devam ettiği için ekim ayı sonu ve kasım ayı başı aşılama için idealdir. Aşının koruyucu etkisi 6 ay kadar devam eder ve yüzde 70-90 oranında koruyucudur. Her yıl risk gruplarının yaptırması gerekir ve aşı yapıldıktan 10-20 gün sonra bağışıklık sağlanmış olur. Her aşıda olduğu gibi grip aşısında da yüzde 100 korunma söz konusu değildir. 65 yaş üzerinde kişilerin bağışıklık sistemi tam çalışmadığı için aşıya yanıt yavaş ve daha az orandadır. Buna rağmen 65 yaş üzerinde aşının çok etkili olduğu ve ölüm oranının belirgin derecede azalttığı bilinmektedir.