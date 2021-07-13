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Grip aşısı, COVID’in etkilerini azaltabilir

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Çalışmaya göre; grip aşısı, COVID ölümlerini azaltmazken aşının doğuştan gelen bağışıklık sistemini güçlendirerek corona virüsüne karşı bir miktar koruma sağladığı ortaya çıktı.
Grip aşısı, COVID’in etkilerini azaltabilir

Çalışmaya göre; grip aşısı, COVID ölümlerini azaltmazken aşının doğuştan gelen bağışıklık sistemini güçlendirerek corona virüsüne karşı bir miktar koruma sağladığı ortaya çıktı.

Miami Üniversitesi’nde klinik cerrahi profesörü ve araştırmanın kıdemli yazarı Devinder Singh, “Grip aşısının COVID-19 hastalığına karşı bir miktar koruma sağladığını tespit ettik. Bulgular daha ileri çalışmalarla desteklenirse, COVID aşıları için daha zengin ülkelerle rekabet edemeyen, grip ve corona virüsünün yükü birleştiğinde sağlık hizmetleri aşırı zorlanan ülkeler için çok değerli olabilir” dedi.

Prof Singh virüse karşı COVID aşılarının önemini belirterek sözlerine şunları ekledi: “COVID-19 aşısını kesinlikle tavsiye ettiğimizi ve hiçbir şekilde grip aşısının bir COVID-19 aşısının yerine geçmediğini de söylemeliyiz” dedi.

GRİP AŞISI, HASTALIĞIN AĞIR ETKİLERİNİ AZALTIYOR

Araştırmacılar, İngiltere, ABD ve başka yerlerden grip aşısı olan 37.377 COVID hastasının elektronik sağlık kayıtlarını, grip aşısı olmayan aynı sayıda COVID hastasından gelenlerle karşılaştırdı. İki gruptaki hastalar yaş, cinsiyet, etnik köken, diyabet ve akciğer hastalığı dahil sağlık sorunları, diyet ve sigara içip içmeme gibi yaşam tarzı faktörleri açısından yakından eşleştirildi. Bilim insanları, hastaların COVID teşhisini takip eden dört ay içinde kan pıhtısı ve kalp krizinden, böbrek ve solunum yetmezliğine kadar değişen 15 potansiyel ciddi sağlık sorunundan herhangi birine ne sıklıkla maruz kaldıklarını analiz ettiler.

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği’nin çevrimiçi toplantısında sunulan bulgular, grip aşısının COVID’in neden olduğu bazı tıbbi sorunlara karşı koruma sağlayabileceğini öne sürüyor. Araştırmaya göre, grip aşısı olmayan COVID hastalarının felç geçirme olasılığı yüzde 45 ila yüzde 58, DVT (Derin Ven Trombozu) geliştirme olasılığı yaklaşık yüzde 40 ve sepsis geçirme olasılığı yüzde 36 ila yüzde 45 daha fazlaydı. Ayrıca yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duymaları da daha olasıydı.

GRİP TEHLİKELİ BİR ŞEKİLDE DÖNEBİLİR

Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi’nin geçici tavsiyesini takiben, NHS eylül ayından itibaren yıllık grip aşılarının yanı sıra COVID güçlendirici aşılar sunmaya hazırlanıyor. Bakanlar özellikle, geçen sezon neredeyse hiç olmayan gribin, tıpkı COVID vakalarının yeniden zirveye çıkması gibi, önümüzdeki kış aylarında tehlikeli bir şekilde geri döneceğinden endişeliler.

Aşı bakanı Nadhim Zahawi BBC’ye Andrew Marr Show’a verdiği demeçte, “Bizi endişelendiren büyük risklerden biri kötü bir grip mevsiminde, 20.000 kişinin öldüğünü görebiliyorduk” dedi.

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