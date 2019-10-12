  • BIST 99.028
  • Altın 281,698
  • Dolar 5,8739
  • Euro 6,4829
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

'Grip aşısı deyip geçmemek lazım'

» »
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Yediyıldız, "Grip aşısı deyip geçmemek lazım. Mutlaka aşı olunması gerekiyor." dedi.
'Grip aşısı deyip geçmemek lazım'

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Grip aşısı deyip geçmemek lazım. Mutlaka aşı olunması gerekiyor." dedi. 

Yediyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grip aşısının bu yıldan itibaren risk grubundakilere ücretsiz yapılacağını belirtti.

Gribin, "Önemli değil, grip olmuşum" denilerek geçiştirilen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Yediyıldız, "Grip virüsünün binbir çeşidi var. Virüs, ürediği yere göre öldürücü silahlar kazanıyor. Kuş gribi, domuz gribi gibi çeşitleri bulunuyor." diye konuştu.

"Influenza" adı verilen virüs tarafından oluşan bir enfeksiyon hastalığı olan gribin, çok hızlı ve kolay bulaştığını söyleyen Yediyıldız, gripten korunmak için vatandaşlara mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını, hasta kişilerle temas etmemelerini ve tokalaşmamalarını önerdi.

Yediyıldız, dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, ellerin sık sık yıkanması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesinin gripten korunmak için etkili önlemler olduğuna işaret etti.

Vatandaşlara mutlaka grip aşısı yaptırmaları çağrısında bulunan Yediyıldız, "Grip aşısı deyip geçmemek lazım. 'Bu aşılar zararlıdır.' deyip geçmemek lazım. Hakikaten salgın hali aldığında salgın hastalıklara ve ölümlere neden olan bir hastalıktır. Mutlaka aşı olunması gerekiyor. Öncelikle birtakım sağlık problemleri olan kişilerin yani akciğer, kalp, damar, tansiyon problemi olan ve ileri yaşta olanlara aşı yapılması gereklidir." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saç yıkarken yapılan hatalar11 Ekim 2019 Cuma 21:09
  • Göz muayenesi kaç yılda bir yapılmalı? Hasta olmayı beklemeyin!11 Ekim 2019 Cuma 21:08
  • Bluetooth kulaklıklar kulak çınlamasına sebep olur mu?11 Ekim 2019 Cuma 20:44
  • "Aşırı temizlik astıma neden olabilir"11 Ekim 2019 Cuma 20:42
  • Kepçe kulak ameliyatı nedir?11 Ekim 2019 Cuma 20:41
  • HPV aşısında ikinci doz yapıldı11 Ekim 2019 Cuma 12:42
  • Sağlık Bakanlığı: “Aşıların 18 Ekim’de KKTC’ye ulaşması bekleniyor”10 Ekim 2019 Perşembe 13:53
  • Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yararına “Survive Besparmak 2019 - Norman's Walk 3 Etkinliği” düzenleniyor10 Ekim 2019 Perşembe 12:28
  • Bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü10 Ekim 2019 Perşembe 12:25
  • Johnson & Johnson, 'Üzerinde uyarı olmayan ilaçlar memelerimi büyüttü' diyen erkeğe 8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi09 Ekim 2019 Çarşamba 17:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti