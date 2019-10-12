TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Grip aşısı deyip geçmemek lazım. Mutlaka aşı olunması gerekiyor." dedi.

Yediyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grip aşısının bu yıldan itibaren risk grubundakilere ücretsiz yapılacağını belirtti.

Gribin, "Önemli değil, grip olmuşum" denilerek geçiştirilen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Yediyıldız, "Grip virüsünün binbir çeşidi var. Virüs, ürediği yere göre öldürücü silahlar kazanıyor. Kuş gribi, domuz gribi gibi çeşitleri bulunuyor." diye konuştu.

"Influenza" adı verilen virüs tarafından oluşan bir enfeksiyon hastalığı olan gribin, çok hızlı ve kolay bulaştığını söyleyen Yediyıldız, gripten korunmak için vatandaşlara mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını, hasta kişilerle temas etmemelerini ve tokalaşmamalarını önerdi.

Yediyıldız, dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, ellerin sık sık yıkanması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesinin gripten korunmak için etkili önlemler olduğuna işaret etti.

Vatandaşlara mutlaka grip aşısı yaptırmaları çağrısında bulunan Yediyıldız, "Grip aşısı deyip geçmemek lazım. 'Bu aşılar zararlıdır.' deyip geçmemek lazım. Hakikaten salgın hali aldığında salgın hastalıklara ve ölümlere neden olan bir hastalıktır. Mutlaka aşı olunması gerekiyor. Öncelikle birtakım sağlık problemleri olan kişilerin yani akciğer, kalp, damar, tansiyon problemi olan ve ileri yaşta olanlara aşı yapılması gereklidir." ifadelerini kullandı.