Grip mevsimi geldi, aşısı merak konusu oldu

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı rapor ve bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre bu yıl oldukça etkili bir grip salgını bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı rapor ve bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre bu yıl oldukça etkili bir grip salgını bekleniyor.

Covid-19 ile benzer özellikleri taşıyan gripten özellikle 65 yaş üstü kişiler, çocuklar ve kronik hastalığı olanların etkileneceği belirtiliyor.

Yapılan bu açıklamalara karşın bakanlığın açıklama yapmaması nedeniyle kimlerin aşı olacağı, grip aşılarının nasıl karşılanacağı, hangi aşının SGK'nın geri ödeme listesinde olduğu bilinmiyor. Aile Sağlığı Merkezleri ve eczanelerde net bilgi olmadığı için tüm sorular yanıtsız kalıyor.

Türk Eczacılar Odası iki aşının dağıtıma çıktığını, Vaxigrip'in 117, Influvac Tetra'nın ise 85 TL fiyatla satışa sunulduğunu duyurdu.

Şimdilik parası olanlar grip aşılarını bu bedellerle alıp yaptırabilecek.

“REÇETELENDİRİLEN AŞIYI VATANDAŞ ALAMIYOR”

Türk Tabipler Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Dr. Emrah Kırımlı üç yıldır grip aşısını yapamadıklarını, reçetelendirdiklerinde vatandaşların grip aşısını alamadığını söyledi. Kırımlı, “Grip aşısının Türkiye'ye geldiği; Bir kısmının ödeneceği, bir kısmının ödenmeyeceği söyleniyor. Bildiğimiz tek şey reçetelediğimizde hastalarımız bu aşıyı alamıyor. Geçtiğimiz yıl Covid önlemleri nedeniyle çok rahatsızlanan olmadı. Ancak bu yıl grip virüsünün toplumu etkileyeceğine ilişkin çok ciddi veriler var” uyarısında bulundu.

“PARASI OLMAYAN AŞIYI ALAMAYACAK”

Net olmamakla birlikte grip aşısının parayla satılacağının dillendirildiğini söyleyen Kırımlı, “Grip aşısının para ile satılacağı söyleniyor. Bu durumda ihtiyacı olduğu halde parası olmayanlar bu aşıyı alamayacak. Covid-19 salgınında sosyoekonomik durumu iyi olmayanların daha fazla hastalanıp, daha çok öldüklerini gördük. Grip aşısında aynı durumun olması kabul edilebilir değil. Riskli olan herkesin grip aşısına ulaşması gerekiyor. Bir salgınla uğraşırken, başka bir salgın etkenini yok sayamayız” ifadelerini kullandı

“İLAÇLAR ECZANELERE GELDİ”

Öte yandan Türk Eczacılar Birliği 2021 Dönemi için, mevsimsel grip aşılarının dağıtım kanalları aracılığıyla eczanelere teminine başlandığını, Vaxigrip Tetra aşısının fiyatının 117,17 TL, Influvac Tetra aşısının fiyatı ise 85.12 TL olduğunu açıkladı.

Eczacılar Birliğinin açıklamasında Vaxigrip Aşısının bedelinin belirlenen şartlar kapsamında SGK tarafından geri ödendiği, Influvac Aşısının ise Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almadığından henüz geri ödeme kapsamında olmadığı, hastaların ücreti karşılığında eczanelerden satın alabilecekleri hatırlatıldı.

Yapılan bu açıklamaya rağmen vatandaşlara grip aşısı yazmak isteyen hekimler sistemde “Hasta influenza açısından 1. Öncelikli çok yüksek risk grubunda değildir. Hastanın durumu diğer öncelik grubu açısından ileride yeniden değerlendirilecektir” yazısıyla karşılaşıyor.