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Grip salgınına dikkat! H1N1 virüsü kol geziyor

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H1N1 virüsü kol geziyor
Grip salgınına dikkat! H1N1 virüsü kol geziyor

Güney Kıbrıs’ta, özellikle Aralık ayı sonu itibarıyla Ada’da hakim olan düşük hava sıcakları nedeniyle, grip vakaları sayısında artış olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi,  uzmanların, Aralık ayı sonundan itibaren hakim olan düşük hava sıcakları nedeniyle, geçmiş yıllara oranla, grip salgının bu yıl, Kıbrıs’ı daha erken vurduğunu tespit ettiklerini yazdı.

Gazete konuyla ilgili haberinde, son günlerde gönderilen iki tahlilden birinin, günlük dilde domuz gribi olarak da bilinen “A Gribi (H1N1)” için pozitif sonuç verdiğini de belirtti.

Habere göre Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü Müdür Yardımcısı Maria Koliu yaptığı açıklamada, grip vakalarında çok artış olduğunu ifade etti.

Koliu, şu anda tüm Güney Kıbrıs’ta grip vakalarının kaydedildiğini, tahlile gönderilen iki örnekten birinde H1N1 tespit edildiğini, bunun da çok yüksek grip aktivitesine sahip oldukları anlamına geldiğini belirtti.

Salgının ne kadar süreceğine ilişkin bir soru üzerine Koliu, bunu bilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’taki özel ve devlet olmak üzere hastanelerde, sürekli grip başvurularının yapıldığını söyleyen Koliu, bu verilerin hepsinin toplandığını, yavaş yavaş bunların inceleneceğini ve gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.

Koliu, gribin, zor bir durum, basit bir soğuk algınlığı olmadığını, titreme ve kemiklerde ağrıyla, aniden başladığını, bu nedenden dolayı her yıl, hassas gruplara mensup kişilere aşı yapma tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

Nüfusun,  gripten korunmasına yönelik tedbirleri alması gerektiğini de söyleyen Koliu, aynı şeyin çocuklar için de geçerli olduğunu belirterek, hasta çocukların okullara gönderilmemesi yönünde telkinde bulundu.

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