  • BIST 93.809
  • Altın 251,259
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Grip sanılan çocuğun akciğerinden fıstık çıktı

» »
İzmir'de iki yaşındaki bir çocuk, ciğerlerinden gelen hırıltı üzerine grip sanılarak hastaneye kaldırıldı
Grip sanılan çocuğun akciğerinden fıstık çıktı

Gerçek yapılan tetkiklerle ortaya çıktı. Çocuğun akciğerinde fıstık parçası bulundu. Erken müdahaleyle çocuk kurtarıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Cafer ve Zehra Sarıkaya çifti 2 yaşındaki çocukları İbrahim'i geçen çarşamba öksürük ve hırıltı şikayetiyle aile hekimine götürdü. 

 

Muayenede küçük çocuğun sol akciğerindeki sesten şüphelenen doktor, ayrıntılı tetkiklerin yapılması için acil olarak tam teşekküllü hastaneye başvurmalarını önerdi.

 

Bunun üzerine Sarıkaya çifti, Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

 

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu tarafından kontrol edilen çocuğun akciğerinde 7 milimetrelik bir cisim tespit edildi.

 

Çocuğun sol akciğerindeki fıstık bronkoskopi yöntemiyle çıkarıldı.

 

Tedavisi tamamlanan minik İbrahim, evine gönderildi.

 

 

 

"Soğuk algınlığı zannetmiştik"

 

Baba Cafer Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

 

Doktorların çocuğunu kurtarmak için büyük mücadele verdiğini belirten Sarıkaya, "Hastaneye gittiğimizde fıstığın soluk borusunun ardından İbrahim'in akciğerini tıkadığından bilgimiz yoktu. Soğuk algınlığı zannetmiştik. Durumu acil dediler, bana eşim çocuğumuzun akciğerinde bir cisim olduğunu söyledi. Doktorlar operasyonun ciddi olduğunu, akciğerlerinde o parçayı çıkaracaklarını söyledi. O an çok korktum." dedi.

 

Sarıkaya, çocuğunun ameliyathaneye alınmasının ardından çıkıncaya kadar dua ettiğini, esas şoku ise akciğerinden fıstık parçası çıkınca yaşadıklarını ifade etti. 

 

 

 

Anne Zehra Sarıkaya da çocuğuna artık fıstık yedirmeyeceğini vurgulayarak, "Çocuğumuz nefes alırken güçlük çekiyordu, yemek yerken tıkanıyordu. Su verince düzeliyordu. Hastaneye gidince akciğerine fıstık parçası kaçtığını öğrendik. Oğlumu kaybetmekten korktum. Allah kimseye yaşatmasın." şeklinde konuştu.

 

 

 

"Küçük çocuğu olan ailelerin dikkatli olmaları gerekiyor"

 

Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu da İbrahim'in kendilerine geldiğinde hayati riski bulunduğunu, zaman geçirmeden ameliyata alarak operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

 

İbrahim'in sol akciğerinin fıstık parçası nedeniyle işlevini yerine getiremediğini anlatan Kaptanoğlu, şöyle devam etti:

 

"Genel anestezi altında ağızdan bir ışıklı boru soktuk, ardından parçayı çıkardık. En büyük şansımız akciğerin sağ tarafının çalışması oldu. Bu cisim çıkartılmasaydı bir süre sonra akciğeri ya da parçalanıp soluk borusunu tıkayabilirdi. Ülkemizde özellikle yaz aylarında kuruyemiş tüketimi artıyor. Küçük çocuğu olan ailelerin dikkatli olmaları gerekiyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enerji içeceği kalp düşmanı31 Mayıs 2019 Cuma 21:00
  • "Kanser patlaması yaşanacak"31 Mayıs 2019 Cuma 20:00
  • Sağlık Bakanlığı: Tütünün nefesinizi sizden almasına izin vermeyin. Tütünü değil sağlığı seçin31 Mayıs 2019 Cuma 10:42
  • Çernobil Faciasını Yaşayan Kadını İntihardan X-Men Filmi Vazgeçirmiş30 Mayıs 2019 Perşembe 23:59
  • Down sendromuna anne karnında müdahale30 Mayıs 2019 Perşembe 22:00
  • Reflüyü tetikleyen bu besinlere dikkat30 Mayıs 2019 Perşembe 21:00
  • Elektronik sigaralar kalp sağlığına zarar veriyor30 Mayıs 2019 Perşembe 20:00
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” mesajı30 Mayıs 2019 Perşembe 11:56
  • Melatonin hormonunu azaltan etkenler29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:00
  • Reflüyü artıran besinler29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti