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Grip vakalarında önceki yıllara göre artış bekleniyor

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Grip, bu yıl önceki senelere kıyasla daha yaygın olabilir. Ancak aşıya talep azaldı. Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olanlara, hamilelere ve 65 yaş üzerindekilere aşı olmalarını tavsiye ediyor.
Grip vakalarında önceki yıllara göre artış bekleniyor

Bu yıl gripte artış bekleniyor, ilk vakalar ise görülmeye başlandı.

Gribin, sessiz geçirdiği yıllardan sonra patlama şeklinde geri geldiği bilgisini veren, Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ünal, “Korona tedbirlerini artık almıyoruz. Korona bitmedi ama bir gevşeme söz konusu. Üç okullar açık. Çocuklar üzerinde yayılır grip. Bu üçünü yan yana koyduğumuz zaman bu sene hakikaten yüksek sayıda grip bekleniyor Dünya Sağlık Örgütü uyarıları yaptı” dedi.

Grip; kronik hastalığı olanlar, hamileler ve 65 yaş ve üzeri için risk demek.

"Grip aşısına talep az"

O yüzden kış gelmeden grip aşısı yaptırılması öneriliyor. Ancak aşıya talep, bu yıl az.

Koronanın aşıyı bir miktar unutturduğunu söyleyen Ünal, "Bir düşüş olduğunu ben de görüyorum. Bu günler tam zamanı. Gerek devletten reçeteyle ücretsiz gerek eczanelerden tüm vatandaşlarımızın grip aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Gripten ölüm olur mu olur" diye konuştu.

Uzmanlar, grip aşısının yıllardır kullanıldığını ve belirgin bir yan etkisinin olmadığını söylüyor.

Kullanılmasına mani olacak bir yan etki tanımlanmadı dünyada. Her yıl milyarlarca doz kullanılıyor.

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