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Grip Ve Koronavirüs Arasındaki Farkı Sakın Karıştırmayın!

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İşte en belirgin fark!
Grip Ve Koronavirüs Arasındaki Farkı Sakın Karıştırmayın!

Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan koronavirüsün (Covid-19) mevsimsel hastalıklarla benzerlik göstermesi insanlarda endişeye neden oluyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, grip ve nezle ile ortak belirtiler gösterse de koronavirüsün bu hastalıklardan belirgin farklılıkları bulunduğunu dile getirdi.

 

HER İKİ VİRÜSÜN DE BELİRTİLERİ ORTAK AMA...

Dr. İkidağ, "Koronavirüs kış mevsiminin gelmesiyle birlikte etkisini daha fazla hissettirmeye başladı. Havaların soğumasıyla insanlar kapalı ortamlarda bulunmaya başladı. Bu durum virüsün bulaşma riskini de artırdı. Ancak koronavirüs özellikle kış aylarında artış gösteren grip ile karıştırılabiliyor. Her iki virüsün de ortak belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve baş ağrısı olsa da, koronavirüste gripten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma, koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı görülebiliyor.

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UZUN SÜRELİ GEÇMEYEN BELİRTİLERE DİKKAT

Bu belirtiler hastalığın hafif veya ciddi seyretmesine göre ya da kişinin belirli özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Koronavirüs başlangıcında grip ve soğuk algınlığındaki gibi kuru öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı baş gösteriyor. Koronavirüsü gripten ayıran en önemli nokta çok hızlı şekilde akciğerlere indiği için zatürreye neden olabilmesi. Grip ve koronavirüs belirtilerinin sıkça karıştırıldığı bu dönemde insanlar en ufak rahatsızlıkta endişeye kapılıyor. Bilinmeli ki uzun süreli geçmeyen öksürük, koku ve tat almanın bozulması, yüksek ateş ve şiddetli vücut ağrıları koronavirüsü diğer hastalıklardan ayıran belirgin özellikler arasında yer alıyor" dedi.

“COVID-19 BULAŞMA HIZI ÇOK YÜKSEK BİR VİRÜS"

Koronavirüsün insandan insana bulaşma hızının çok yüksek bir virüs olduğunu söyleyen Dr. İkidağ, “Virüsü taşıyan bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya nefesiyle yayılan damlacıklarla kişiden kişiye bulaşabiliyor. Ayrıca bu damlacıklar bir yüzeye bulaştığında diğer kişiler bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerini göz, burun veya ağzına sürdüklerinde virüs bulaşabiliyor. Bu nedenle özellikle kış mevsiminde hem grip hem de koronavirüsten korunmak ve yayılmasını engellemek için daha fazla dikkat etmemiz gerek. Özellikle de bazı solunum yolları hastalıkları bulunan kişiler, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler, yüksek tansiyon hastaları, kronik olarak kalp ya da akciğer problemleri yaşayan kişiler, diyabet, obezite ve 65 yaşın üstündeki kişiler koronavirüs için en büyük risk grubu içinde. Bu nedenle bu kişilerin kendilerini ekstra korumalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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“KORONAVİRÜS İLE GRİBE AYNI ANDA YAKALANMAK MÜMKÜN"

Koronavirüs ile gribe aynı anda yakalanmanın da mümkün olduğunu ve bunun bazı hastalarda tehlikeli sonuçlara neden olabileceğine dikkat çeken Dr. İkidağ, bu nedenle kış aylarında sosyal mesafeye ve kurallara çok daha fazla uymamız gerektiğini belirtti.

Dr. İkidağ, “Virüse yakalanmamak için kalabalık ve kapalı ortamlarda mümkün olduğu kadar bulunulmamalı. Bulunmak zorunda kalınırsa sosyal mesafe korunmalı, hasta kişilerden uzak durulmalı. Belirtiler görüldüğünde bir sağlık kuruluşuna başvurup test yaptırarak gribe mi korona virüse mi yakalandığınızı netleştirmeniz önemli" dedi.

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