  • BIST 113.684
  • Altın 289,393
  • Dolar 5,9525
  • Euro 6,6449
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Grip ve nezle aynı anda olur mu?

» »
Soğuk algınlığı, yani nezle ile grip genellikle birbirine karıştırılan iki hastalık.
Grip ve nezle aynı anda olur mu?

 “Bir kişi aynı anda hem gribe hem de soğuk algınlığına yakalanabilir mi?” sorusunun yanıtını arayan bilim insanlarına göre, soğuk algınlığına ve gribe yol açan virüsler insan vücudunda birbirine müdahale ediyor ve bu müdahale, grip olmanın, soğuk algınlığı başlangıcını önlediği veya geciktirdiği anlamına gelebilir.

 

Halk arasında kış aylarında en çok görülen üst solunum yolu hastalıkları arasındaki soğuk algınlığı ile grip aynı hastalık olarak değerlendiriliyor. Çünkü birbirinden farklı olan bu iki hastalık neredeyse benzer belirtiler gösteriyor. Ancak grip çok ağır geçebilecekken soğuk algınlığı bu kadar ağır bir tabloda seyretmiyor. Yani aslında virüsler ve klinik belirtiler ikisinde oldukça farklı. Peki bir kişi ayna anda iki hastalığa da yakalanabilir mi?

Medimagazin’de yer alan habere göre, Birleşik Krallık'taki Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu soruya yanıt aradı. Araştırma sonucunda, grip ve soğuk algınlığına neden olan virüslerlerin birbirleriyle etkileşime girdiği belirlendi. Bu etkileşime ilişkin istatistiksel kanıt olup olmadığını görmek için araştırmacılar, 9 yıllık süre zarfında her bir kişinin 11 virüs grubu için test edildiği 44 bin 230 solunum hastalığı vakasını inceledi.

Healthline'da yer alan araştırmaya göre, 

Hastalıklara neden olan virüslerin birbirine müdahale ettiğine dair güçlü kanıtlar bulundu, yani grip ve soğuk algınlığı aynı anda görülmeyebilir.
Bu etkileşim, grip hastalığının, soğuk algınlığı başlangıcını önlediği veya geciktirdiği anlamına gelebilir.
Bir virüsün diğerini aşınma şeklini taklit eden potansiyel yeni aşılara veya tedavilere kapı açabilir.
Uzmanlara göre, influenzayı önlemenin en iyi yolu ise grip aşısı olmak. Özetle uzmanlar, “Tatilden döndüğünüzde soğuk algınlığı yaşayabilirsiniz ya da bir ucuş seyahatinizden sonra grip olabilirsiniz. Ama hem soğuk algınlığı hem de grip olmayacaksınız” diyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mide ve bağırsakları dışarıda doğan bebek sağlığına kavuşturuldu25 Aralık 2019 Çarşamba 21:16
  • Yanık acısına ne iyi gelir?25 Aralık 2019 Çarşamba 21:13
  • ‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’25 Aralık 2019 Çarşamba 21:08
  • Kullanılmayan beyin küçülür mü25 Aralık 2019 Çarşamba 10:36
  • Kışın bu besinlerle beslenin24 Aralık 2019 Salı 10:56
  • Kafa naklinin 10 yıl içinde mümkün olabileceği iddia ediliyor23 Aralık 2019 Pazartesi 20:25
  • Parmağındaki uyuşma sayesinde pankreas tümöründen kurtuldu23 Aralık 2019 Pazartesi 20:15
  • Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde skolyoz ameliyatı olan 14 yaşındaki Nevre Kırıkkaleli’yi kabul etti23 Aralık 2019 Pazartesi 17:00
  • Sağlığınız İçin Kurubaklagilleri Sofranızdan Eksik Etmeyin23 Aralık 2019 Pazartesi 12:36
  • Bebekleri ağlatan 11 neden ne?23 Aralık 2019 Pazartesi 12:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti