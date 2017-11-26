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Gripten koruyan mürver çiçeği, ıhlamur, kuşburnu

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Gripten koruyan mürver çiçeği, ıhlamur, kuşburnu
Mevsim hastalıklarından korunmada sağlıklı beslenmenin önemine işaret eden Fitoterapi Derneği Başkanı Canfeza Sezgin, grip ve nezlenin önlenmesinde doğadan yardım alınabileceğini söyledi, özellikle mürver çiçeği, kuşburnu ve ıhlamura vurgu yaptı.

Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu üyesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı ve aynı zamanda Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsim hastalıklarının yaygınlaşmasıyla bitkisel çaylara ilginin arttığını söyledi. 

Mevsim hastalıklarından korunmada doğadan da yardım alınabileceğini ifade eden Sezgin, doğanın bu konudaki en büyük armağanlarından birinin halk arasında pek bilinmeyen mürver çiçeği olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

MÜRVER ÇİÇEĞİ GRİPTEN KORUYOR

"Kurutulmuş mürver çiçeği ve yapraklarından yapılan çaylar özellikle gripten korunmada ve tedavide faydalandığımız bitkilerden biri. Bir tatlı kaşığı toz formunda kurutulmuş bitkiyi bir bardak kaynamış suya atıyoruz ve 5 dakika demleyip süzüyoruz. Günde 3 defa aç karnına bu çayı içebiliriz. Mürver bitkisini eczaneden ya da aktardan temin edebiliriz. Bitkisel çayın tadını güzelleştirmek için balın yatıştırıcı özelliğinden de faydalanabilir hatta bir dilim limonla keyifli hale getirebiliriz."

Canfeza Sezgin, 6 yaş üstü çocuklar için hazırlanan bitkisel çayda bir çay kaşığı mürver çiçeçi kullanılabileceğini belirtti.

IHLAMUR VE KUŞBURNU GRİP TEDAVİSİNE YARDIMCI OLUYOR

Çiçek ve dallarıyla kaynamış suda 5 dakika demlenen bir tatlı kaşığı ıhlamurun da grip tedavisinde yardımcı olduğunun altını çizen Sezgin, yemeklerden 30 dakika sonra içilen kuşburnu çayının da faydalı olduğunu söyledi.

Bitkisel tedavi anlamına gelen fitoterapi ile mevsim hastalıklarından korunmak isteyenlerin karışım çay da tüketebileceğini aktaran Sezgin, şu tarifi verdi:

"10 gram ıhlamur, 10 gram mürver çiçeği, 10 gram oğulotu, 10 gram kuşburnu, 5 gram bamya çiçeği ve 5 gram rezene meyvesi bir kavanozda karıştırılır. Bir su bardağı kaynamış su için bir tatlı kaşığı karışım kullanılır. Ağzı kapalı 10 dakika demlenen karışım çayı, yemeklerden 2 saat sonra içilerek grip ve nezle gibi mevsim hastalıklarına karşı tüketilebilir."

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