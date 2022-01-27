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Grivas' ın Büstüne Boyalı Saldırı

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Grivas' ın Büstüne Boyalı Saldırı
Grivas' ın Büstüne Boyalı Saldırı

EOKA’nın lideri Diğenis Grivas’ın Limasol’da bulunan ve etrafı tel örgülerle de korunan büstü kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.


Alithia gazetesi, Rum polisinin açıklamasına göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler Pazar ile Salı günleri arasındaki bir günde, Grivas’ın Limasol’da bulunan büstünü pembe boyayla boyadıklarını aktardı.


Habere göre Rum polisi failleri bulmak için araştırmasını sürdürüyor.
Politis gazetesi ise, Limasol’da bir bet ofisine yönelik silahlı soygun haberine yer verdi.
Habere göre Salı gecesi söz konusu bet ofisine giden silahlı bir kişi, kasada bulunan 870 Euro’yu alarak kayıplara karıştı.

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