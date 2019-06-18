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Grondland'da her yıl kar üstünde kızak çeken köpekler bu yıl sularla mücadele ediyor

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Grönland'da köpeklerin çektiği kızakla hava istasyonundaki cihazlarını almaya giden meteoroloji ekibi, buz tabakasının aniden bastıran sıcaklarla erimesi nedeniyle zor duruma kaldı.
Grondland'da her yıl kar üstünde kızak çeken köpekler bu yıl sularla mücadele ediyor

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'ne bağlı Okyanus ve Buz Merkezi'nden Steffen Olsen, 13 Haziran'da çektiği bu fotoğrafın bilimsel araştırmalardan "çok daha fazla sembolik anlamı olduğunu" söyledi.

Olsen, fotoğrafın çekildiği yerde normalde 1,2 metre kalınlığında bir buz tabakası olduğunu, ancak ekibin sular içinde kaldığını belirtti.

Fotoğrafta ayaklarının bir bölümü suya batan köpekler, su üzerinde yürüyormuş gibi görünüyor.

Aynı enstitüden iklim uzmanı Ruth Mottram da İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine şunları söyledi:

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