Grönland eriyor: Dünya çapında deniz seviyesi bir ayda 0.5 milimetre yükseldi

Yaklaşık yüzde 81'i buzullarla kaplı olan ada Grönland da Avrupa'yı vuran sıcak hava dalgasından etkilendi.

Adanın buz örtüsünün yüzeyinin yarısının olağan dışı sıcaklar sebebiyle erimekte olduğu, bu sebepten dolayı da global deniz seviyesinin sadece Temmuz ayında 0.5 milimetre yükseldiği düşünülüyor.

Britanyalı internet gazetesi The Independent'a konuşan buzulbilimci Dr. Andrew Sole, aşırı sıcaklar sebebiyle Grönland'daki buzul örtüsünün erimesinin 2012'deki rekor seviyeleri geçebileceğini ifade etti. Sole, Haziran ayı ortalarında Grönland'daki sıcaklıkların mevsim normallerinin 9 derece üzerinde olduğunu ifade etti.

Lancaster Üniversitesi'nden Dr. Amber Leeson da bu yaz bölgede aşırı sıcaklar yaşandığını ve bölgedeki buz örtüsünün geçen Temmuz ayına kıyasla iki kat daha fazla erdiğini ifade etti.