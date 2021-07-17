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Grönland yönetimi petrol arama çalışmalarını durdurdu!

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Dünyanın en büyük adası Grönland’da tüm petrol arama faaliyetlerini askıya alındı.
Grönland yönetimi petrol arama çalışmalarını durdurdu!

Dünyanın en büyük adası Grönland’da tüm petrol arama faaliyetlerini askıya alındı.

Ada hükümeti, iklim krizini ciddiye aldıklarını belirterek kararı "doğal bir adım" olarak adlandırdı.

Küresel iklim krizine karşı önlem alındığını belirten hükümet, “Gelecek petrolde yatmıyor. Gelecek yenilenebilir enerjiye ait ve bu açıdan kazanacak daha çok şeyimiz var" dedi.

Grönland çevresinde yapılan çalışmalarda henüz petrol bulunamadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü, uzak konumu ve sert hava koşullarından dolayı yeterli keşif yapılamayan adanın açıklarında 17,5 milyar keşfedilmemiş varil petrol ve 148 trilyon fit küp doğal gaz olabileceğini tahmin ediyor.

Adayı yöneten mevcut hükümet, güney Grönland'da uranyum madenciliği planlarını durdurdu. Grönland'da halen iki küçük şirketin dört aktif hidrokarbon arama ruhsatı var.

Çevre grubu Greenpeace ise Grönland hükümetinin aldığı petrol aramalarını durdurma kararını "harika" olarak nitelendirdi.
 

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