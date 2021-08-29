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Grönland'da tesadüfen "dünyanın en kuzey kara parçası" keşfedildi

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Danimarkalı bir grup bilim insanı tesadüfen yeni bir ada keşfetti. Grönland açıklarında keşfedilen adanın dünyanın en kuzeyindeki kara parçası olduğu sanılıyor.
Grönland'da tesadüfen "dünyanın en kuzey kara parçası" keşfedildi

Kopenhag Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı temmuz ayında numune toplamak için 1978'de keşfedilen ve bugüne kadar dünyanın en kuzeyindeki ada olarak bilinen Oodaag'a keşif seferine çıktı. Ya da ada avcıları tepki gösterene kadar öyle zannediyorlardı.

Ada avcıları hobi olarak bilinmeyen adaları araştıran maceraperestler olarak biliniyor.

Danimarkalı araştırma ekibin lideri Morten Rasch "Adanın fotoğraflarını ve koordinatlarını sosyal medyadan paylaştığımda bazı Amerikalı ada avcıları çılgına döndü ve bu gerçek olamaz dedi" sözleriyle şaşkınlığını ifade ediyor.

Ada hakkında bilinenler

Henüz isim verilmeyen ada Oodaag'ın 780 metre kuzeyinde, Morris Jesup Burnu açıklarında Grönland'ın en kuzey noktasında yer alıyor. Grönland dünyanın en kuzeyindeki kara parçası olarak kabul edliyor.Bu küçük ada görünüşe göre 30'a 60 metre büyüklüğünde ve deniz seviyesinden 3-4 metre yükseklikteki bir yüzen buz sonucu keşfedildi. Araştırma ekibi keşfin iklim değişikliğine bağlı olduğu görüşünde değil, bu nedenle adaya Queqertag Avannarleg yani "en kuzey ada" adının verilmesini önerdi.

Kopenhag Üniversitesi jeobilimler ve doğal kaynak yönetimi bölümü öğretim üyelerinden Rasch'a göre ada genel olarak yarık ve çakıl dolu tümseklerden oluşuyor. Rasch adanın büyük fırtınalar sonucunda deniz yatağında yığılan malzemenin yavaş yavaş itilmesiyle oluştuğu görüşünde.

"Kimse adanın ne kadar süre varolacağını bilemez" diyen Rasch yeni bir şiddetli fırtınanın adayı kısa sürede yokedebileceğini belirtiyor.

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