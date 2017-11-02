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Grönland'daki buzların erime hızı artıyor

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Grönland'daki buzların erime hızı artıyor
Amerikan Jeofizik Birliği yayını 'Geophysical Research Letters'ta yayınlanan kıyı ve kara zemin kesiti haritalarına göre hızlı erime tehdidi altındaki buzulların tahmin edilenden 2 ila 4 kat daha fazla alan kapladığı ortaya çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, Grönland fiyortlarının zemin kesitlerinin ayrıntılı kabartma haritalarını yayımlanırken yeni haritalarda 200 metreden fazla altına inen buz örtüsünün daha önceki haritalarda tespit edilenden 2 ila 4 kat fazla olduğu görüldü.

'BedMachine' adını verdikleri buz örtüsü haritalarının verilerinin açıklanmasının ardından araştırmacılar derindeki buz örtüsünün sıcak su etkisiyle hızlı erime tehdidi altında olduğunu vurguladı.

YÜZEYDEKİ SULAR DAHA SICAK

Hızla eridiği görülen buz örtüsünün açıklanmasından sonra Grönland kıyılarında 200 metre derinliğe kadar olan deniz suyunun Kuzey Buz Denizi'nden geldiği ve soğuk su kaynağı olduğu belirlendi. Suların güney akıntılarıyla geldiği ve yüzeydeki sulardan 3-4 derece daha sıcak olduğu tespit edildi.

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