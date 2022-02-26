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Grup Med Toplantısında Akdeniz’deki Gerginlikler Ve Fransa-Güney Kıbrıs İş Birliği

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Grup Med Toplantısında Akdeniz’deki Gerginlikler Ve Fransa-Güney Kıbrıs İş Birliği
Grup Med Toplantısında Akdeniz’deki Gerginlikler Ve Fransa-Güney Kıbrıs İş Birliği

Avrupa Birliği Akdeniz ülkelerinin (GroupMed) parlamento heyetlerinin, Ortak Dış Politika ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Parlamentolar arası toplantı çerçevesinde, Akdeniz bölgesindeki jeopolitik gerginliklerle Fransa-Güney Kıbrıs iş birliği konularını ele aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Fransa AB dönem başkanlığının parlamenter boyutu bağlamında gerçekleştirilen toplantıya, Güney Kıbrıs’ın yanı sıra Fransa, İtalya, Yunanistan, Portekiz ve İspanya heyetlerinin katıldığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ı toplantıda milletvekilleri Yorgos Karullas, Yorgo Kukumas, Zaharias Kulias, Aleko Trifonidis ve Aleksandra Attalidu temsil etti.   

Yorgos Karullas toplantıda, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi’”ndeki Türk “ihlallerinden” söz etti.

Aleksandra Attalidu,  Rusya ve Türkiye’den bahsederek AB’nin, uluslararası hukukun her durumda ihlal edilmesine sıfır tolerans göstermesi gerektiğini ifade etti.

Gazete, Rum heyet ile Fransız Senato heyetinin daha sonra bir araya gelerek iki ülke arasındaki iş birliğinin devam etmesinin önemini vurguladıklarını yazdı.

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