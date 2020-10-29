Grup Yorum üyeleri gözaltına alındı

Grup Yorum, dün ve bu sabah evlerine yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Grup Yorum, dün ve bu sabah evlerine yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Grup Yorum üyelerine dün ve bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Yürütülen operasyon çerçevesinde birçok üyesinin gözaltına alındığı Grup Yorum tarafından duyuruldu. Yorum tarafından yapılan açıklamaya göre grup üyeleri Barış Yüksel, Eren Erdem, Özgürcan Elbiz gözaltına alındı, Dilan Poyraz'ın ise evine polis baskını düzenlendi.

Grup Yorum korosu üyeleri İdil Kayıkçı, Cenk Turan, Emrah Uludağ, Metin Kaleli ve Yaşar Coşkun da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.