Grup Yorum üyeleri tahliye edildi

Grup Yorum üyelerine yargılandıkları davada mahkeme tarafından tahliye kararı çıktı.

Çağlayan Adliyesi'nde görülen davada Grup Yorum üyeleri Bahar Kurt, Helin Bölek ve Fikret Akar ile Yeliz Kılıç hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verildi.

Grup Yorum üyesi Bahar Kurt mahkemede; “Türküleri yapanlar ölebilir, hapsedilebilir ama türküler ölmez. Bugün Şili sokaklarında yine Victor Jara’nın, Pinochet diktatörlüğünde katledilen Jara’nın şarkıları yankılanıyor. Jara öldü ama türküleri hala yaşıyor. ” açıklamasında bulundu.

BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Mahkemede konuşan tanık Mustafa Arslan duruşma salonunda olan sanıkların hiçbirini tanımadığı beyanında bulunmuştu. Sanık beyanlarının ardından iddia makamı, Grup Yorum üyelerinin ‘kaçabileceği’ ihtimali olduğunu gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devam edilmesini talep etmişti.

Savunmaların ardından söz alan avukatlar müvekkillerinin uzun tutukluluk sürelerinin göz önünde bulundurulmasına ve tahliyelerine karar verilmesi talebinde bulunmuştu. Duruşmaya verilen aranın ardından avukatların talebini ret eden mahkeme heyeti oy çokluğu ile sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Kasım tarihine ertelemişti