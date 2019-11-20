  • BIST 106.785
  • Altın 269,057
  • Dolar 5,6938
  • Euro 6,3037
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Grup Yorum üyeleri tahliye edildi

»
Grup Yorum üyelerine yargılandıkları davada mahkeme tarafından tahliye kararı çıktı.
Grup Yorum üyeleri tahliye edildi

Çağlayan Adliyesi'nde görülen davada Grup Yorum üyeleri Bahar Kurt, Helin Bölek ve Fikret Akar ile Yeliz Kılıç hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verildi.

Grup Yorum üyesi Bahar Kurt mahkemede; “Türküleri yapanlar ölebilir, hapsedilebilir ama türküler ölmez. Bugün Şili sokaklarında yine Victor Jara’nın, Pinochet diktatörlüğünde katledilen Jara’nın şarkıları yankılanıyor. Jara öldü ama türküleri hala yaşıyor. ” açıklamasında bulundu.

BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Mahkemede konuşan tanık Mustafa Arslan duruşma salonunda olan sanıkların hiçbirini tanımadığı beyanında bulunmuştu. Sanık beyanlarının ardından iddia makamı, Grup Yorum üyelerinin ‘kaçabileceği’ ihtimali olduğunu gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devam edilmesini talep etmişti.

Savunmaların ardından söz alan avukatlar müvekkillerinin uzun tutukluluk sürelerinin göz önünde bulundurulmasına ve tahliyelerine karar verilmesi talebinde bulunmuştu. Duruşmaya verilen aranın ardından avukatların talebini ret eden mahkeme heyeti oy çokluğu ile sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Kasım tarihine ertelemişti

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’ye yasa dışı para transferine dev baskın19 Kasım 2019 Salı 20:12
  • Askeri tatbikat nedeniyle balinalar yönünü şaşırdı19 Kasım 2019 Salı 19:33
  • TIR dorsesinde 117 sığınmacı yakalandı19 Kasım 2019 Salı 19:32
  • Çavuşoğlu’ndan Pompeo’ya yanıt19 Kasım 2019 Salı 14:29
  • Felçli köpeğini bebek arabasıyla gezdiriyor18 Kasım 2019 Pazartesi 23:16
  • Süt sağma makinesiyle kaçak rakı üretimine operasyon18 Kasım 2019 Pazartesi 23:14
  • Kütahya’da 170 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi18 Kasım 2019 Pazartesi 21:08
  • Sekiz günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye götüren anne: Bu öldü, bunu alın!18 Kasım 2019 Pazartesi 19:34
  • Türkiye'nin bir yılda ödemesi gereken dış borç 121 milyar dolar18 Kasım 2019 Pazartesi 19:31
  • HDP, TBMM’den çekilme dahil seçenekleri değerlendiriyor18 Kasım 2019 Pazartesi 18:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti