Konser yasakları ve baskılara karşı , 323 gün boyunca ölüm orucu yapan ve iki gün önce eylemini sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek yaşamını yitirdi.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in durumuna ilişkin bilgi aktaran Grup Yorum Direniş Evi, dün yaptığı açıklamada Gökçek’in sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek ''Şarkılarımızı ona güç vermek için söyleyelim'' demişti.

Grup Yorum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İbrahim Gökçek'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı

Grup Yorum'un avukatları, Bağımsız Türkiye Konseri için 5 Mayıs'ta İstanbul'daki üç meydan için valiliğe konser başvurusu yapmıştı. Gökçek, konser başvurusunun yapılması ve değerlendirmeye alınması üzerine 5 Mayıs Salı günü İbrahim Gökçek'in ölüm orucuna son verdiği duyurulmuştu.

GAZİ'DE TÖREN DÜZENLENECEK

Gökçek'in vasiyeti üzerine cenazesinin Gazi Cemevi'nden kaldırılacağı belirtildi. Buradaki törene çağrı yapıldı.

İbrahim Gökçek'in Cenazesi Vasiyeti Üzerine Gazi Mahallesi'nde Olacaktır!

Tüm Halkımızı Gazi Cemevi'ne Çağırıyoruz!