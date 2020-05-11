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Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in mezarına saldırı girişimi

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Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in mezarına saldırı girişimi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in mezarına saldırı girişimi

Irkçı grup mezarlık girişinde, 'Teröristin mezarını istemiyoruz, polis giderse çıkartıp yakacağız' tehditlerinde bulundu.

Grup Yorum üzerindeki baskıların kaldırılması için başlattığı ölüm orucunu sonlandırmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İbrahim Gökçek'in mezarlığına saldırı girişimi oldu. Kayseri Talas'ta bulunan Halef Hoca Mezarlığı girişine gelen ırkçı bir grup, cenazeyi mezardan çıkartmakla tehdit etti. Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte mezarlık önünde bir araya gelen ırkçı grup, “Teröristin mezarını istemiyoruz. Polis bir gün bekler, iki gün bekler, sonra gider. Polis giderse çıkartıp yakacağız” tehditlerinde bulundu.

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