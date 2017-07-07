GSM hatlarına kimlik zorunluluğu getiriliyor

Cumhuriyet Meclisi’ne Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy’un sunduğu Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Önerisi, 28 Haziran tarihli Resmi gazetede yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.
Yasa Önerisi’nin genel gerekçesinde, son dönemde mobil telefonlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık suçlarının arttığına işaret edilerek, gerek faturalı gerekse faturasız hatların kullanımında tüketicilerin kimlik bilgilerinin alınmasının zorunluluğunun doğduğu kaydedildi.
Yasa önerisiyle ilgili, Resmi gazetede yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde, Meclis Başkanlığına yazılı görüş ve öneri sunulabiliyor.
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