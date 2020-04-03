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GSM operatörleri eğitim portallarına ulaşım için abonelere internet sağlayacak

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GSM operatörleri eğitim portallarına ulaşım için abonelere internet sağlayacak
GSM operatörleri eğitim portallarına ulaşım için abonelere internet sağlayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanacak eğitim kayıplarını en aza indirmek için Kesintisiz Eğitim Merkezi ve EBA üzerinden başlattığı uzaktan eğitimlerin öğrencilere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla GSM Operatörleri ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ülkedeki GSM operatörleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kesintisiz Eğitim Merkezi portalı egitim.mebnet.net ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına ait eba.gov.tr eğitim portalına erişmek için kullanılabilecekleri 6 GB interneti 3 Nisan Cuma gününden itibaren her ay abonelerine ücretsiz şekilde tanımlayacak.

Açıklamada, eğitim portallarına erişmek isteyenlerin gerek GSM operatörlerine başvuru yaparak gerekse operatörlerin yapacağı tanımlama ile kendilerine sunulan 6 GB internet paketini yalnızca egitim.mebnet.net ve eba.gov.tr adreslerine erişimde kullanabileceği belirtilidi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Pazartesi günü başlayan Kesintisiz Eğitim Merkezi’nden gelen geri dönütlerin sevindirici olduğunu belirterek, ders içeriklerinin hazırlanmaya devam ettiğini ve süreç içerisinde sisteme dahil edileceklerini kaydetti.

Mevcut sistemi önümüzdeki yıllarda daha kalıcı ve içeriği daha zengin bir şekilde öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunmak istediklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, bu amaç doğrultusunda ülkenin iki teknoloji şirketi Telsim ve KKTCELL ile birlikte hareket ettiklerini ve sistemin geliştirilmesi için gerekli desteği aldıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, “Gün birlik, beraberlik günüdür. Her iki GSM operatörümüzde bugüne kadar eğitime çok önemli katkılar koymuştur, ancak en anlamlı katkılardan biri de bu olmuştur” ifadelerine yer vererek, her iki GSM kuruluşuna teşekkür etti.

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