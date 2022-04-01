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GSM Operatörlerinden Ortak Açıklama: Eylemde İnternet Kesintisi Yapılmadı

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GSM Operatörlerinden Ortak Açıklama: Eylemde İnternet Kesintisi Yapılmadı
GSM Operatörlerinden Ortak Açıklama: Eylemde İnternet Kesintisi Yapılmadı

Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell, ortak yaptıkları açıklamada, bugün gerçekleşen eylemde öne sürülen ‘internet bağlantısını kestiler’ açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yazılı açıklamada, iletişimin anayasal bir hak olduğu hatırlatıldı ve “ne bugün, ne de herhangi farklı bir zamanda bunu engellemek gibi bir durumumuzun olması mümkün değildir” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Tıpkı bugünkü gibi binlerce kişinin toplanmış olduğu herhangi bir alanda, altyapımızı ne kadar güçlendirmiş olursak olalım, 3G teknolojisinden kaynaklı yetersizlik yaşanması kaçınılmazdır. 3G şebekesinin bu kapasitede bir yoğunluğu kaldırması mümkün değildir.

3G artık, mevcut ve gelişen teknolojilerin ihtiyaç duyduğu veri miktarına cevap verecek kapasitede değildir. 3G, kullanıcı sayılarının yoğun olduğu ortamlarda talep edilen veri miktarını ve sayısını karşılayamadığı zaman internet işleyişinde aksamalara neden olabilmektedir. 4.5G teknolojisinde ise yoğun ortamlarda hizmet alabilen kullanıcı sayısının ve aktarılan veri miktarının arttırılmış olması nedeniyle internet bağlantısı kesilmemekte ve yoğunluktan da 3G’nin etkilendiği gibi etkilenmemektedir. Bu açıdan mevcut altyapının gelişen teknolojiler ile değiştirilmesi için fiber altyapı olağanının sağlanması ve 4.5G’ye geçiş için ihale sürecinin tamamlanması, hem hızı artırma, hem de yoğunluk kaynaklı aksamaları durdurma açısından oldukça önemlidir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kapsamında; yoğunluktan kaynaklı şebekeye erişememe problemi olduğunu, ancak kesinlikle bir kesinti söz konusu olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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