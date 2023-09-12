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"GSM Operatörlerine kıyak geçmekten vazgeçin"

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SOYSAN “Arıklı’nın Bir Söylediği Diğer Söylediğini Tutmuyor”
"GSM Operatörlerine kıyak geçmekten vazgeçin"

İşte açıklama;

SOYSAN “Arıklı’nın Bir Söylediği Diğer Söylediğini Tutmuyor”

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, ‘Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın evden eve fiber projesi ile ilgili açıklamaları dalga geçer gibi. Daha iki ay önce başka bir şeyden bahseden Arıklı bugün bambaşka bir şeyden bahsederek Telekomünikasyon Dairesinin fiber altyapısını peşkeş çekmenin kılıfını arıyor. Arıklı’nın bir söylediği diğer söylediğini tutmuyor’.

Uzun bir süreden bu yana gündemde olan evden eve fiber projesinde Telekomünikasyon Dairesi’nin devre dışı kalmasına çalışılıyor. Halbuki Telekomünikasyon Dairesinin bunu yapma kabiliyeti vardır finanse edilebilecek formülleri de vardır.  

Halka en iyi haberleşme hizmetini sağlayacak olan evden eve fiber projesi bir an evvel hayata geçebilir. Yeter ki Bakanlık gereken iradeyi göstersin. Geçtiğimiz aylarda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın açıklamalarına güvenmek istediğimizi belirtmiştik ayni Arıklı şimdi başka türlü açıklamalar yaparak Telekomünikasyon fiber altyapısının hatta altyapının tümünün peşkeş çekilmesinin yollarını arıyor. Daha da önemlisi adres de göstererek falana verelim diyor. Bunu Kabul etmemiz mümkün değildir.

Yıllar önce dediğimiz gibi bakır hatları fibere dönüştürmenin yolu vardır dünyada örnekleri yaşanmıştır ülkemizde de yapılabilir. Telekomünikasyon Dairesi’nin bu konuda tüm ada ve veya bölge bölge hazırlanmış projeleri olduğunu bilmekteyiz.

 

GSM Operatörlerine Kıyaktan Vazgeçilmeli…

 Yıllarca fiber altyapı yetersiz, 4.5G ve 5G olmaz verin altyapıyı biz kuralım diyerek yatırım yapmaktan kaçınan halka kaliteli hizmet yerine çağdışı kalan hizmeti sunarak sermayelerini katlayanlar şu anda 4.5G ve 5G hizmetleri verme aşamasında ve altyapı devlette.

            Ancak GSM Operatörleri on yıl öncesinin teknolojisi 4G’yi bu halka reva gördü ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı da tabiri caizse buna çanak tutuyor.

Amaç yetersizliğin devam etmesi çağdışı kalan teknolojilerle halkın sömürülmesi ve en önemlisi toplumsal varlığımız olan fiber altyapının peşkeş çekilmesinin kılıfının hazırlanması.

            Biz bakır hatların yerine fibere dönüştürmenin bu ülkede ihtiyaç duyulan ağın yüzde yüzünü olmasa bile çok büyük bölümünü karşılayacağını biliyoruz ve bir an evvel yapılmasını istiyoruz.  

Bakan birkaç ay evvel aynı şeyi söylerken bugün söylem değiştirmesinin altında yatan neden nedir.  Bakan yüzünü Telekomünikasyon Dairesine dönmeli ve İhtiyaç duyulan personel ve işçi ihtiyacını Araç gereç ihtiyacını bir an evvel tamamlamalı GSM Operatörlerine kıyak geçilmesinden artık vazgeçilmelidir. Haberleşme tekelleştirilmeye hızla yöneltilerek GSM Operatörlerinin eline bırakılıyor.

Bakan Arıklı’ya çağrımızı bir kez daha yineliyoruz; Gelin GSM Operatörlerine kıyak geçmekten vazgeçelim bu ülke insanının neler yapabileceğini gösterelim, bakırı fibere dönüştürecek projeyi hayata geçirelim. Bu ülke insanının hak ettiği ucuz ve kaliteli iletişimi en üst seviyeye çıkaralım.  

Bunu yaptığımızda GSM Operatörleri sponsorluklarından vaz mı geçecekler, vazgeçsinler doğru icraat halkı size yaklıştırır.

           

Yönetim Kurulu adına;

Tamay Soysan

Başkan

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