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Gsm Operatörlerinin Birer İletişim Noktası 27 Mart’a Kadar Açık Olacak

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Gsm Operatörlerinin Birer İletişim Noktası 27 Mart’a Kadar Açık Olacak
Gsm Operatörlerinin Birer İletişim Noktası 27 Mart’a Kadar Açık Olacak

GSM operatörlerinin birer iletişim noktasının açık tutulmasına karar verildi. Açık olan noktalar, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve Ercan Havalimanı’nda olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, GSM operatörleri ile gerçekleştirilen istişareler sonucunda operatörlerin birer iletişim noktası hükümetin koronavirüse (Covid-19) karşı yürürlüğe koyduğu önlemlerin süreceği 27 Mart’a kadar açık kalacak.

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