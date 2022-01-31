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GTA 6 piyasaya beklenenden erken çıkabilir.

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GTA 6 piyasaya beklenenden erken çıkabilir
GTA 6 piyasaya beklenenden erken çıkabilir.

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ile ilgili gerçek dünyadan hit parçalar çalan oyun içi radyo istasyonları için şarkı derlemesinin bittiği bildirildi.

Bu gelişme, daha önceki oyunların çıkış tarihleri düşünüldüğünde Grand Theft Auto oyunlarının son geliştirme aşamasında olduğuna işaret ediyor. Grand Theft Auto V, çıkış tarihinden sadece bir ay önce şarkı listesini sızdırmıştı.

Sözcü'nün GTA NEWS & LEAKS’ten aktardığı habere göre, oyundaki radyo istasyonlarının ve şarkıların oyun geliştirmenin son adımı olduğuna inanılıyor.

Kaynağa göre GTA 6 şu şarkıları içerecek:

Pet Shop Boys - Domino Dancing

Caribou - Odessa

Santigold - Nonsense Youth

Rihanna ft. Eminem - Numb

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