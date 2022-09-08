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GTK Yusuf Yönlüer Kuzey Rüzgarı Cup İle The Coffee Hane Cup Başladı

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GTK Yusuf Yönlüer Kuzey Rüzgarı Cup İle The Coffee Hane Cup Başladı
GTK Yusuf Yönlüer Kuzey Rüzgarı Cup İle The Coffee Hane Cup Başladı

KKTF ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen KUZEY RÜZGARI CUP 8-10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar kategorileri ile THE COFFEE HANE CUP 9-12-16 Yaş ve Senyörler kategorilerinde GTK kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;    

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12 YAŞ KIZLAR 2.RAUND

NEHİR GÜRSES – LAVİN PARALİK 6-2  7-6

İREM ÖZEN – GÜLAY MEYRA AVCI 7-6 6-4

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12 YAŞ ERKEKLER – 1.RAUND

NOA DUCHATEAU – DEVİN BEDEVİ 6-2  6-0

ERDAL ARABACIOĞLU – DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 0-6 1-6

ÇINAR ELMALI – RECEP YALOVALI 6-4 2-6 2-6

ASIM ARAS ASTAN – BARAN BAŞARAN 7-6 6-4

ARTEM ROMANCHUK – KIVANÇ ÖZTUĞ  6-3 6-2

EREN YILMAZ – ADA KİN 6-4 6-1

BARAN ADALIER – UYGUR KOÇAK wo

HASAN ARAS DUMAN – TİMUR SALİH BELİCAN 6-0 6-0

 

YENİ BAŞLAYAN ERKEK  – 2.RAUND

MERTER REFİKOĞLU – MOHAMMED REZA AZİNİ 6-2 6-1

METİN POSLU – KASRA MOHAMMED ZADEH 4-6 7-6 7-10

MEHMET ÖZÇAYLI – MEHMET ALİBABA 6-0 6-4

MİTAT AYALI – KEMAL TAŞÇI 6-0 7-5

MATİN RAZAVİ – ÇAĞLAR TÜRK WO

FIRAT TÜZÜNKAN – ÖNDER ŞENTÜRK WO

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