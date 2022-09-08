GTK Yusuf Yönlüer Kuzey Rüzgarı Cup İle The Coffee Hane Cup Başladı

KKTF ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen KUZEY RÜZGARI CUP 8-10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar kategorileri ile THE COFFEE HANE CUP 9-12-16 Yaş ve Senyörler kategorilerinde GTK kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR 2.RAUND
NEHİR GÜRSES – LAVİN PARALİK 6-2 7-6
İREM ÖZEN – GÜLAY MEYRA AVCI 7-6 6-4
12 YAŞ ERKEKLER – 1.RAUND
NOA DUCHATEAU – DEVİN BEDEVİ 6-2 6-0
ERDAL ARABACIOĞLU – DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 0-6 1-6
ÇINAR ELMALI – RECEP YALOVALI 6-4 2-6 2-6
ASIM ARAS ASTAN – BARAN BAŞARAN 7-6 6-4
ARTEM ROMANCHUK – KIVANÇ ÖZTUĞ 6-3 6-2
EREN YILMAZ – ADA KİN 6-4 6-1
BARAN ADALIER – UYGUR KOÇAK wo
HASAN ARAS DUMAN – TİMUR SALİH BELİCAN 6-0 6-0
YENİ BAŞLAYAN ERKEK – 2.RAUND
MERTER REFİKOĞLU – MOHAMMED REZA AZİNİ 6-2 6-1
METİN POSLU – KASRA MOHAMMED ZADEH 4-6 7-6 7-10
MEHMET ÖZÇAYLI – MEHMET ALİBABA 6-0 6-4
MİTAT AYALI – KEMAL TAŞÇI 6-0 7-5
MATİN RAZAVİ – ÇAĞLAR TÜRK WO
FIRAT TÜZÜNKAN – ÖNDER ŞENTÜRK WO
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