GTK Yusuf Yönlüer Kuzey Rüzgarı Cup İle The Coffee Hane Cup Başladı

KKTF ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen KUZEY RÜZGARI CUP 8-10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar kategorileri ile THE COFFEE HANE CUP 9-12-16 Yaş ve Senyörler kategorilerinde GTK kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR 2.RAUND

NEHİR GÜRSES – LAVİN PARALİK 6-2 7-6

İREM ÖZEN – GÜLAY MEYRA AVCI 7-6 6-4

12 YAŞ ERKEKLER – 1.RAUND

NOA DUCHATEAU – DEVİN BEDEVİ 6-2 6-0

ERDAL ARABACIOĞLU – DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 0-6 1-6

ÇINAR ELMALI – RECEP YALOVALI 6-4 2-6 2-6

ASIM ARAS ASTAN – BARAN BAŞARAN 7-6 6-4

ARTEM ROMANCHUK – KIVANÇ ÖZTUĞ 6-3 6-2

EREN YILMAZ – ADA KİN 6-4 6-1

BARAN ADALIER – UYGUR KOÇAK wo

HASAN ARAS DUMAN – TİMUR SALİH BELİCAN 6-0 6-0

YENİ BAŞLAYAN ERKEK – 2.RAUND

MERTER REFİKOĞLU – MOHAMMED REZA AZİNİ 6-2 6-1

METİN POSLU – KASRA MOHAMMED ZADEH 4-6 7-6 7-10

MEHMET ÖZÇAYLI – MEHMET ALİBABA 6-0 6-4

MİTAT AYALI – KEMAL TAŞÇI 6-0 7-5

MATİN RAZAVİ – ÇAĞLAR TÜRK WO

FIRAT TÜZÜNKAN – ÖNDER ŞENTÜRK WO