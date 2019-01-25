Guaido: Maduro'yu affederim, yeter ki...

Trump'ın gözünde 'Venezüella Geçici Devlet Başkanı' olan Guaido, Maduro'nun iktidardan kendiliğinden çekilmesi ve Venezüella'da demokrasinin yeniden tesisine yardımcı olması halinde ona, ekibine ve askeri yetkililere af çıkarmaktan söz etti.

ABD Başkaı Donald Trump'ın Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 'gayrimeşru', Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ise 'Geçici Devlet Başkanı' ilan ettiği Venezüella'da taraflar kartları yeniden karıyor.

Ulusal Meclis Başkanı seçileli daha 3 hafta olmuşken destekçilerinin karşısında 'Geçici Devlet Başkanı' olarak yemin eden 35 yaşındaki Guaido, Maduro'nun iktidardan kendiliğinden çekilmesi ve Venezüella'da demokrasinin yeniden tesisine yardımcı olması halinde ona, ekibine ve askeri yetkililere af çıkarmaktan söz etti.

Dün ABD'nin İspanyolca yayın yapan Univision kanalına konuşan Guaido, "Geçiş dönemlerinde böyle gelişmeler olur" diyerek Ulusal Meclis'in tanımadığı ve geçersiz ilan ettiği yetkililer için af yasa tasarısını değerlendirebileceğini söyledi.

Krizin sona ermesi için ordu dahil tüm kesimlere ulaşmaya çalıştığını belirten Trump'ın Venezüella'daki gözdesi, "Mümkün olduğu kadar çabuk özgür seçimler düzenlenmesini sağlamak gibi bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Oysa bir diktatörlükte yaşıyoruz" dedi.

Maduro'yu affetme olasılığına işaret eden Guaido, 'Şili'de benzer bir hamlenin demokrasiye geçiş sürecinde önemli rol oynadığını' söyleyerek kendi tarihsel bilincinden örnekler verdi.

"Anayasal düzeni yeniden tesis etmeye hazır olan herkes için bu aflar masadadır" dedi.

Sağcı muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Maduro'nun iktidarı gasp ettiğine dair karar yayımlamasının ardından Guaido kendini 'Geçici Devlet Başkanı' ilan etti. Hemen Trump tarafından tanındı. ABD'yi Kanada, Arjantin, Şili, Kolombiya, Brezilya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Guatemala ve Peru takip etti.

Rusya ve Çin dahil uluslararası toplumun kaydadeğer bir kısmı ise Guaido'yu tanımayı reddetti.

ORDUDAN 'MEŞRU DEVLET BAŞKANI MADURO'YA DESTEK' AÇIKLAMASI

Maduro içerde ayakta kalması için elzem olan ordunun desteğini de kaybetmiş değil.

Dün üst düzey komutanlarla birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Guaido'nun ülkeyi bölmesine ordunun izin vermeyeceğini söyledi.

Maduro'ya karşı darbe girişiminde bulunmakla suçladığı Guaido'nun bu girişiminin ardında dış güçlerin olduğunu belirten General Lopez, "Guaido'nun, meşru Devlet Başkanı Maduro'ya karşı açıkladığı deklerasyon, demokrasimize karşı bir harekettir. Anayasanın da ihlalidir" dedi.

Bu açıklamanın ardından, Maduro, ABD'nin Caracas Büyükelçiliği ve tüm konsolosluklarını kapatacağını duyurdu.