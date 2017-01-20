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Guantanamo'dan bir tutuklu Suudi Arabistan'a gönderildi

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Guantanamo'dan bir tutuklu Suudi Arabistan'a gönderildi
ABD Savunma Bakanlığı, Guantanamo'daki tutukevinden Cebran bin Sa'd el-Kahtani'nin Suudi Arabistan'a göndermesiyle tutuklu sayısının 41'e düştüğünü açıkladı.

Tutukluyu kabul ettiği için ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, Kahtani'nin gerekli güvenlik ve insani tedbirler eşliğinde bu ülkeye ulaştırılacağı vurgulandı.

Açıklamada, "21 Kasım 2016 tarihinde Savunma, İç Güvenlik, Adalet, Dışişleri Bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden oluşan Periyodik İnceleme Kurulu, Kahtani'nin ABD'nin güvenliğine tehdit teşkil etmediğini tespit etmiştir." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlığı devralmadan önceki en önemli vaatlerinden biri Guantanamo'daki tutukevini kapatmaktı.

Başkanlık görevine başlamasından birkaç gün sonra imzaladığı kararnameyle tutukevinin bir yıl içinde kapatılması talimatını veren Obama, bu hedefine ulaşamadı.

TRUMP KARŞI ÇIKIYOR

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, hafta başında yapılan tahliyelerle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Guantanamo'da bulunan mahkumların "çok tehlikeli" oldukları gerekçesiyle serbest bırakılmaması gerektiğini savunmuştu.

Trump mesajında, "Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı. Çok tehlikeli insanlar ve tekrar savaş meydanlarına gitmelerine izin verilmemeli." ifadelerini kullanmıştı.

 OBAMA'DAN KONGREYE MEKTUP

Obama, görevinin son gününde Kahtani'nin tahliyesinden hemen sonra Kongreye Guantanamo'daki tutukevinin kapatılmasını talep eden bir mektup gönderdi.

Mektubunda, 8 yıl sonra tutukevinde sadece 41 mahkumun kaldığını aktaran Obama, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ve Senato Başkan Vekili Orrin Hatch'e hitaben, kalan tutukluların başka ülkelere gönderilmesinin tehlikeli olduğunu kaydetti.

Tutukluların ABD'deki askeri hapishanelerde tutulması çağrısında bulunan Obama, "Üst düzey güvenlikli askeri tutukevlerimizden bugüne kadar kaçan olmadı. Guantanamo'yu açık tutma konusunda ısrar edilen politikalar dışında Kongrenin bu tesisi açık tutmak istemesinin hiçbir gerekçesi yok." değerlendirmesini yaptı.

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