Guardian, montajlı fotoğraf yaymakla suçladığı Sputnik’ten özür diledi

Sputnik’in kanıtları sunmasının ardından, gazetenin haksız suçlamalar yönelttiğini kabul etmesi 4 ay aldı.

Sputnik’in gösterdiği kanıtlarla dört ay sonra haksız olduğunu anlayan Guardian, özür diledi.

Guardian'ın Instagram hesabında şu ifadeler kullanıldı: “Doğruluk bizim için önemli, ‘Fake or Real’ serimizin takipçisiyseniz lütfen bunu okuyun: 19 Nisan’da paylaşılan ‘Fake or for Real’ bölümünde Notre Dame yangınına yönelik yayılan bir fotoğrafın üzerinde oynandığını belirtmiştik. Fotoğrafın hak sahibi olan Sputnik Fransa tarafından bize ulaşıldı ve biz de fotoğraf üzerinde bir oynama olmadığını kabul ediyoruz. Aksini iddia ettiğimiz için özür dileriz.”

NE OLMUŞTU?

Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre-Dame Katedrali’nde çıkan yangın sırasında, Sputnik Fransa muhabiri polis kordonunu aşarken gülümseyen iki kişinin fotoğrafını çekmişti. Fotoğrafla ilgili editör masası tarafından hiçbir yorum yapılmazken, görüntü internette yayılmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları da bu fotoğrafı Müslümanların trajediyi kutladığı iddiasına yönelik bir kanıt olarak kullanmıştı. Bazı Batılı medya kuruluşları da Sputnik’i toplumun Müslümanlara yönelik yaklaşımını yönetmeye çalışmakla suçlamıştı.

© SPUTNİK /

İngiliz Guardian gazetesi, Paris’teki Notre Dame Katedrali yangını sırasında Sputnik Fransa muhabirinin çektiği ve internette yayılan fotoğrafın sahte olduğunu ileri sürmesi nedeniyle özür diledi.

Guardian gazetesi de ABD’li bazı uzmanları kaynak göstererek Instagram’da ‘Fake or for Real’ (Gerçek mi, sahte mi?) seçkisine yüklediği fotoğrafın sahte olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik ise fotoğrafın gerçek olduğuna dair kanıtlar sunmuştu.

Guardian, Sputnik Fransa muhabirinin çektiği fotoğrafın montajlı olduğunu iddia etmesi nedeniyle özür diledi