 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.934
  • Altın 148,039
  • Dolar 3,7126
  • Euro 3,9034
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da deprem... Çevredeki birçok ilde de hissedildi

Guardian: "Türkiye referandum öncesi tek bir sese mahkûm"

»
Guardian: "Türkiye referandum öncesi tek bir sese mahkûm"
"Çoğulculuk kavramı devre dışı bırakılıyor"

İstanbul'dan Kareem Şahin imzalı haberde, HDP'li milletvekilleri, gazeteciler ve aktivistleri kapsayan gözaltı ve tutuklama dalgasıyla medya organlarının kapatılmasının ardından referandum üzerindeki tartışmalara sadece hükümet yanlısı medyanın yön verdiği ifade edildi.

Haberde alıntı yapılan bazı muhalifler, AKP yetkililerinin Anayasa değişikliği paketine karşı çıkmayı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), PKK ve Gülen yapılanması gibi gruplara destek vermekle bir tutarak kutuplaştırıcı bir söylem kullandıklarını söylediler.

"Tek bir ses duyuyorlar o da 'evet"

Gazteye konuşan CHP İistanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Demokrasilerde insanlar istediklerini seçebilirler" derken, referandumda 'hayır' oyu kullanacağını belirtip, "Şu anda vatandaşların seçim hakkı gaspedilmiş durumda çünkü sadece tek bir ses duyuyorlar o da 'evet'" diye konuştu.

Referandumun, Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği için bir 'güven oylaması' olarak görüldüğünü yazan gazete, "Eğer değişiklik kabul edilirse Cumhurbaşkanı iki dönem daha aday olabilecek ve muhtemelen 63 yaşındaki Erdoğan 2029'a kadar görevde kalacak" öngörüsünde bulundu.

"Anayasa değişikliği güçlü bir Türkiye demek"

Haberde seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ve milletvekili sayısının 600'e çıkarılması gibi Anayasa'da önerilen değişikliklere atıfta bulunuldu, Erdoğan taraftarlarının bu değişikliklerin güçlü bir Türkiye getireceğini, ülkenin koalisyon hükümetleri dönemlerindeki kaostan kurtulacağına inandıkları yazıldı.

"Tek adam rejiminin doğacağı endişesi"

Eleştirilerin ise yeni Anayasa ile 'tek adam rejiminin' doğacağı endişeleri üzerine yoğunlaştığı anlatıldı.

Haberde ayrıca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile baız milletvekillerinin hapiste olduğu anımsatıldı. HDP Milletvekili Mithat Sancar'ın "Erdoğan'a karşı iyi bir 'Hayır' kampanyası yürütebilecek tek lider Selahattin Demirtaş. Demirtaş'ın tutuklanması Erdoğan'ın en güçlü rakibini devre dışı bırakması anlamına geliyor" yorumuna yer verildi.

Gazete, Türkiye'de gazetecilerin hapse atılmasına dair da şu ifadeleri kullandı.

"Çoğulculuk kavramı devre dışı bırakılıyor"

"CHP'ye göre 152 gazeteci hapiste. Bunlardan 11'i Cumhuriyet gazetesi çalışanı. Muhalefet görüşlerini dile getirmek için birkaç medya kuruluşu kaldığını söylüyor. 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası 170'ten fazla medya kuruluşu kapatıldı. 2 bin 500'den fazla gazeteci işsiz kaldı"

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen akademisyenlere de değinilen Guardian haberinde "Yaklaşık 5 bin akademisyen ihraç edildi. Darbe girişimi sonrası 125 bin kişi işten atılırken 40 bin kişi tutuklandı" denildi.

Haber Yarkadaş'ın şu sözleriyle bitiyor: "Çoğulculuk kavramı devre dışı bırakılıyor. Türkiye, sadece tek bir sesin duyulduğu bir konuma getirliyor"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Grup Yorum: Yıllarca tecriti şarkılarımızda, konserlerimizde anlattık; gerçekler daha ağırmış03 Mart 2017 Cuma 09:16
  • Barbaros Şansal: Uluslararası organize bir suç örgütünün lincine maruz kaldım03 Mart 2017 Cuma 09:15
  • Almanya Bozdağ'ın toplantısını, Bozdağ da Almanya gezisini iptal etti03 Mart 2017 Cuma 09:12
  • Guardian: "Türkiye referandum öncesi tek bir sese mahkûm"03 Mart 2017 Cuma 09:11
  • Abisinin öldürdüğü Ceylan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi polise ne anlattı?03 Mart 2017 Cuma 09:10
  • Suriye iç savaşı: Türkiye'nin hedefindeki Menbiç'te kim, ne istiyor?03 Mart 2017 Cuma 09:09
  • Suriyeli Kürtler: Rusya ile anlaştık, Menbiç'teki bazı yerler orduya devredilecek03 Mart 2017 Cuma 09:07
  • Erdoğan, KHK ve OHAL’e devam dedi: Referandum için üzerime düşeni yapacağım02 Mart 2017 Perşembe 16:34
  • Kayseri'deki FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl hapis cezası verildi02 Mart 2017 Perşembe 16:23
  • Türkiye-Suriye sınır hattında kuş uçurtulmayacak02 Mart 2017 Perşembe 16:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti