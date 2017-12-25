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Guatemala, Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor

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Guatemala, Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor
ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta yaptığı açıklamayla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler sürerken aynı doğrultuda bir karar da Guatemala'dan geldi. ABD gibi Guatemala da Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Facebook hesabı üzerinden açıklamada bulunan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, büyükelçiliğin taşınması için gerekli çalışmalara başlanması konusunda Guatemala Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahşon, "bu önemli karardan ötürü" Guatemala'ya teşekkür etti. Nahşon, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Harika haber ve gerçek dostluk!" ifadesini kullandı.

Böylece ABD'nin ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklayan ilk ülke Guatemala oldu. Daha önce Çek Cumhuriyeti, bölgedeki müttefikleriyle görüştükten sonra böyle bir adım atmayı düşünebileceğini açıklamıştı.

BM'de ret oyu vermişti

Guatemala, Trump'ın Kudüs hamlesinin BM Güvenlik Kurulu'nda alınan kararla reddedildiği oturumda ABD'nin yanında tavır alan ülkelerden biriydi. Guatemala, ABD karşıtı tasarıya ret oyu veren dokuz ülke arasında yer almıştı.

193 üyeli BM Genel Kurulu'ndaki 128 ülkenin tasarı lehinde oy verdiği oturumda, 35 ülke çekimser kalmıştı. 21 ülke ise oylamaya katılmamıştı.

Türkiye ve Yemen tarafından Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki olarak BM Genel Kurulu'na sunulan karar tasarısı, tüm devletleri Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınmaya davet ediyordu. Tasarı ayrıca, Kudüs sorununun İsrail ile Filistinliler arasındaki müzakereler neticesinde çözülmesini öngörüp, kentin statüsüyle ilgili diğer kararları geçersiz olarak niteleyip iptal edilmeleri gerektiğini belirtiyordu.

ABD'nin maddi yardımlarına bağlı bir ülke

Guatemala, oylamada ret oyu veren bir başka Orta Amerika ülkesi Honduras ile birlikte topraklarındaki güvenlik sorunlarını aşmak için büyük oranda ABD finansmanından faydalanıyor.

Guatemala Devlet Başkanı Morales

"Orta Amerika Kuzey Üçgeni" olarak adlandırılan bölgeyi oluşturan ve uzun yıllardır süren çete savaşlarına sahne olan Guatemala, Honduras ve El Salvador'daki yoksulluk, yolsuzluk ve şiddet olayları; bu ülkelerde yaşayan insanların yasa dışı yollarla ABD'ye göç etmesine neden oluyor. ABD de kendi ülkelerinde daha iyi yaşam koşulları oluşturmaları için bu devletlere 750 milyon dolar para yardımında bulunuyor.

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama öncesindeki açıklamasında, tasarıya "evet" diyecek ülkeleri mali yardımları kesmekle tehdit etmişti.

Başı yolsuzluk suçlamalarıyla dertte

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkesinin BM Genel Kurulu'ndaki oylamada verdiği ret oyunu savunurken, "Guatemala tarihi olarak İsrail yanlısıdır" ifadesini kullanmıştı. Morales, "70 yıllık ilişkilerimiz boyunca İsrail bizim müttefikimiz oldu" demişti.

Trump'la benzer şekilde Morales'in de 2016 yılında başkan olmadan önce hiçbir siyasi kariyeri yoktu ve geçmişte tıpkı ABD Başkanı gibi bir televizyon yıldızıydı.

Ancak Morales'in Guatemala'daki son ayları kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamaları nedeniyle sıkıntılı geçiyor. Söz konusu suçlamalar, Guatemalalı savcılarla birlikte çalışan BM destekli bir komisyon tarafından inceleniyor.

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