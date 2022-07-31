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Guatemala’da gerilim: Devlet başkanının ziyaret ettiği bölgede askerlere saldırı

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Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin ülkenin Huehuetenango bölgesine yaptığı ziyaret sırasında askerlere ateş açıldı. Olayda Devlet Başkanı Giammattei'nin zarar görmediği açıklandı.
Guatemala’da gerilim: Devlet başkanının ziyaret ettiği bölgede askerlere saldırı

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei’nin Meksika sınırı yakınında yer alan Huehuetenango bölgesine yaptığı ziyaret sırasında askerlerin kontrol noktasına ateş açıldı. Askerlerin araçtan yapılan saldırıya karşılık verdiği, Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'nin o sırada olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta olduğu ve zarar görmediği belirtildi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, “Guatemala halkına ve uluslararası topluma devlet başkanının zarar görmediğini ve bölgeden zamanında tahliye edildiğini bildiriyoruz” denildi.

Açıklamada, olay nedeniyle Meksikalı 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, Meksika'ya kaçan diğer 4 Guatemalalı saldırganın Meksika ordusu tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

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