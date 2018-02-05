Guatemala'da ormanın altında Maya kenti bulundu

Guatemala'nın kuzeyindeki ormanlık alanda lazer teknolojileri kullanılarak Maya medeniyetine ait yeni kalıntılar keşfedildi. Bilim insanları tarafından boyutları "devasa" şeklinde betimlenen kalıntıların yüz yıllardır toprak altında olduğu tahmin ediliyor. National Geographic dergisinde yer alan habere göre, uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip, incelemelerinde "Lidar" adı verilen lazer teknolojisini kullandı ve bu teknoloji sayesinde yoğun ve sıkı bitki örtüsüne karşın kalıntıların varlığı tespit edilebildi.

Araştırma, bölgedeki yapılaşmanın şimdiye kadar sanılandan çok daha yoğun ve karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın yürütüldüğü 2 bin 100 kilometrekarelik alanda Tikal gibi ünlü Maya kentleri de yer alıyor. National Geographic dergisinde yer alan habere göre, kalıntılar arasında 60 binden fazla ev, saray, sokak ve çeşitli yapılar bulunuyor.

New York'taki Ithaca College'den arkeolog ve dijital araştırma teknikleri uzmanı Thomas Garrison, "Lidar" sayesinde küçük yapıların da görülebildiğini söylüyor. Arkeolog, "Birkaç metre dahi ötesini göremediğiniz bir ortamda, her şeyi bir araya getirmek oldukça güçleşiyor" şeklinde konuşuyor.

Güney Amerika'da yaklaşık 3 bin yıl önce gelişmeye başlayan Maya medeniyetinin M.S. 250-900 yılları arasında doğruğa ulaştığı, 11'inci yüzyılda ise tarihe karıştığı kabul ediliyor. Mayalar kireçtaşından yaptıkları görkemli yapılarla biliniyor.