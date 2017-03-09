Guatemala'da yetiştirme yurdunda yangın

Guatemala'da bir yetiştirme yurdunda çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 24 kişi yaralandı.

Guatemala İtfaiye Sözcüsü Mario Cruz, yerel medyaya yaptığı açıklamada, başkent Guatemala yakınlarında bir yetiştirme yurdunda çıkan yangında 19 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Cruz, yaklaşık 24 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti.

Yangının çıktığı yetiştirme yurdu daha önce de aşırı kalabalık olması, istismar ve firar iddialarıyla gündeme gelmişti.