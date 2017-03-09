 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.485
  • Altın 145,613
  • Dolar 3,7354
  • Euro 3,9401
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Guatemala'da yetiştirme yurdunda yangın

» »
Guatemala'da yetiştirme yurdunda yangın
Guatemala'da bir yetiştirme yurdunda çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 24 kişi yaralandı.

Guatemala İtfaiye Sözcüsü Mario Cruz, yerel medyaya yaptığı açıklamada, başkent Guatemala yakınlarında bir yetiştirme yurdunda çıkan yangında 19 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

 

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Cruz, yaklaşık 24 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti.

 

Yangının çıktığı yetiştirme yurdu daha önce de aşırı kalabalık olması, istismar ve firar iddialarıyla gündeme gelmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KYB: Kerkük-Ceyhan hattından petrol sevkiyatının sürmesi için anlaşma sağlandı08 Mart 2017 Çarşamba 10:58
  • Independent muhabiri Cockburn: 'Suriye'de savaşın sonu göründü, Türkiye'nin etkisi azalıyor'08 Mart 2017 Çarşamba 09:23
  • İsrail'i boykot edenlere seyahat yasağı07 Mart 2017 Salı 14:16
  • Suudi Kral Salman'a bombalı suikast son anda önlenmiş!07 Mart 2017 Salı 14:06
  • Musul'da valilik binası DEAŞ'tan kurtarıldı07 Mart 2017 Salı 09:36
  • Save the Children: Suriyeli çocukların ruh sağlığı giderek bozuluyor07 Mart 2017 Salı 08:55
  • Times'tan Menbiç yorumu07 Mart 2017 Salı 08:48
  • Münbiç'i kim alıyor? PYD çıkmıyor TSK ve Esed kapıda ve...06 Mart 2017 Pazartesi 15:13
  • IŞİD, Tabka Barajı'nı patlatırsa yüzlerce köy sular altında kalabilir'06 Mart 2017 Pazartesi 13:41
  • IŞİD'le savaşan Irak güçleri Dicle üzerinde ikinci bir köprüyü ele geçirdi06 Mart 2017 Pazartesi 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti