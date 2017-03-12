 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan hollandaya sert cevap!

Guatemala'daki yetiştirme yurdu yangını

» »
Guatemala'daki yetiştirme yurdu yangını
Guatemala'da yetiştirme yurdunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRENLERDEN 3'Ü DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Guatemala'da yetiştirme yurdunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Guatemala City'deki hastaneden yapılan açıklamaya göre, yetiştirme yurdunda çıkan yangında ağır yaralananlardan 3'ü daha yaşamını yitirdi.

Devlet Başkanı Jimmy Morales, olaydan ülkedeki "katı" ve "duyarsız" çocuk esirgeme sistemini sorumlu tutarken, Devlet Başkanının istifasını isteyen sivil toplum kuruluşları ve halkın protesto düzenleyeceği bildirildi.

Morales, ülke çapında bin 500 çocuğun barındığı çocuk esirgeme sisteminin yeniden yapılandırılması çağrısında bulunmuştu.

Olaydan sonra ülkede 3 gün yas ilan edilmişti.

Cinsel istismar mağduru çocuklarla, suça sürüklenmişlerin bir arada kaldığı yurtta, kötü yaşam koşulları ve istismarları protesto etmek isteyen çocuklar, çarşamba günü, yatakları ateşe vermişti. Alevler, kız öğrencilerinin kaldığı bölüme sıçrarken, kaçmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yatakhanede kilitli tutulan çocuklardan 19'u olay yerinde can vermiş, daha sonra ölenlerin sayısı yükselmişti.

Kapasitesi 500 kişi olan yetiştirme yurdunda 800 çocuğun kaldığı açıklanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü11 Mart 2017 Cumartesi 12:21
  • AB Liderler Zirvesi’nde aşırı sağın yükselişine karşı birlik çağrısı11 Mart 2017 Cumartesi 11:01
  • ABD'de peynirden bulaşan bakteri yüzünden 2 kişi öldü10 Mart 2017 Cuma 16:26
  • ABD: Erkek askerler kadın askerlerin çıplak fotoğraflarını sızdırdı10 Mart 2017 Cuma 14:35
  • ABD'de 3 eyalet daha Trump'ın vize yasağını yargıya taşıyor10 Mart 2017 Cuma 10:51
  • Trump'ın eski danışmanı Flynn'in Türkiye için lobi faaliyeti mercek altında10 Mart 2017 Cuma 08:40
  • Ivanka Trump markasının satışları 6'ya katlandı09 Mart 2017 Perşembe 13:25
  • Trump'un yeni vize düzenlemesine ilk dava09 Mart 2017 Perşembe 13:21
  • Google'dan WikiLeaks'e cevap: Güvenlik açığımız yok09 Mart 2017 Perşembe 12:50
  • CIA'den Wikileaks açıklaması09 Mart 2017 Perşembe 12:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti