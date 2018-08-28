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Güç-Sen açıkladı, Gümrüklerde ek mesai kabul edilmeyecek!

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Kaosa doğru....
Güç-Sen açıkladı, Gümrüklerde ek mesai kabul edilmeyecek!

İşte o açıklama;

Yapılan görüşmeler sonunda uzlaşı sağlanamamıştır. Gümrük çalışanları olarak Gümrük ve Rüsumat Dairesi'ne ait hiçbir noktada(Havalimanı, Limanlar, Kara Sınır Kapıları, Şubeler..) 29.08.2018(yarın) tarihi saat 14:00 itibari ile ek mesai kabul etmeyeceğimizi arz ederiz.!

Iktidara talip kişilerin bu makamları talep ederken olası problemlerin çözümlerini kendilerinin bulması, bulabilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bununla beraber toplumsal fayda adına kendi adımıza önerilerimizi hükümetin dikkatine getirmek istiyoruz.

1) Seyrüsefer ruhsatlarını çıkarmayanların sayısı 46 bin 195’e ulaştı. Devletin bu alanda alacağı para miktarı 52 milyon 223 bin 958 TL’dir. Son üç yılda seyrüsefersiz araçlardan devletin alacağı olan 52 milyon TL’nin 16 milyon TL’sini Mercedes, BMW, Jaguar, Audi gibi lüks araçlar oluşturuyor. Sadece Mercedes’i olanların borcu 9 milyon TL’dir.!! Vergisini ödeyenin kendini enayi hissetmesine sebep olma! DENETLE, VERGİNİ AL!!

2) Bu ülkede yapılan otellerin, casinoların, iş merkezlerinin ve buna benzer dış kaynaklı yatırımların tamamı ülkeye sıfır vergi ile girmektedir. Yanlış okumadınız sıfır! Bedava arazi veriyoruz, malzemesinin yüzde doksanlık kısmı yurtdışından sıfır vergi ile geliyor. İşçisinin yüzde doksanı yurtdışından geliyor ki KKTC vatandaşı çalıştırmak yasal zorunluluktur. İçilen su dahi yurt dışından gelmektedir. Güzel ülkemizi gör(e)meden gelip giden casino müşterisinin biz halka katma değeri nedir? En pahalı ultra lüks oteller gazetelerde her yıl zarar beyan ediyor!!!!!! DENETLE, VERGİNİ TAHSİL ET!!

3) Mahkeme süreci lehimize tamamlanmış, milyonluk alacağımız olan kesinleşmiş vergi neden tahsil edilmiyor? 
VERGİNİ TAHSİL ET!!

4)Türkiye ve AB destekli kredi ve hibeler kimlere veriliyor? Bu büyük sermayedarlar ne kadar vergi ödüyorlar? DENETLE, VERGİNİ TAHSİL ET!!

5) Siyasi Partilerin alacakları devlet katkısı; 10 Milyon 460 Bin 700 TL’dir. Eğer memleket yangın yeri ise ALMA!!

6) Örtülü ödenek de ne demek?? Neyin üzerini örtüyoruz??? ALMA ve o rakamı bütçene AKTAR!!

7) Dış temsilciliklerde bulunanlara harcanan rakamları biz bu ortamda açıklamaya utanıyoruz TASARRUF YAP!!

8) Makam arabası lütfen ama lütfen rica ederiz ARTIK ALMA!!

9) Ülkede un, buğday, yem katkı maddesi ve buna benzer ürünlerin girişinde ödenen vergi nedir? Sıfır! Peki temel tüketim maddesi olan et ve ekmeğe yapılan zam ne kadardır? Yüzde yüz! DENETLE!!

10) Yurt dışından alınışı 5 tl olan bir ürünün tüm taşıma ve vergileri eklendikten sonra 7 tl 'ye mal edildikten sonra 50 tl ye satışını DENETLE!!

11) Ülkede milyon dolarlık villalarda oturan, lamborghini, ferrari ve buna benzer lüks araçlar kullanan kişilerin, bu toplumsal fedakarlığa katkıları ne? VERGİNİ TAHSİL ET!!

VEEEE EKONOMİK KRİZE SAKLANARAK ALINTERİNE SALDIRMA!!!

Saygılarımızla
GÜÇ SEN

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