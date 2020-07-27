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Güç-SEN Başkanı Özdoğan: Görüşme ı̇stenildiği gibi sonuçlanmadı!

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Güç-SEN Başkanı Özdoğan: Görüşme ı̇stenildiği gibi sonuçlanmadı!
Güç-SEN Başkanı Özdoğan: Görüşme ı̇stenildiği gibi sonuçlanmadı!

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile görüşmeleri sonrası açıklama yaptı. Başbakan Tatar’ın “görüşme istenildiği gibi sonuçlandı” açıklamasını Güç-Sen olarak kabul etmediklerini vurgulayan Özdoğan " Grev yasaklansa da sessiz kalmayacağız” dedi.

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan’ın açıklaması şöyle:

Günlerdir diyalog yoluyla çözmeye çalıştığımız ve “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu”nun da üstünde durduğu karantinasız giriş sorunuyla ilgili beraber mücadele ettiğimiz  sendikalarla birlikte bugün grev kararı aldık.

Hükümetin görüşme masası dahi kurmak istememesi sonucu aldığımız kararının amacı hem salgın sürecinin başından beri çalışan üyelerimizin hem de halkımızın yaşadığı riski en aza indirmekti.

Ancak salgın sürecinin başından beri tutarsız kararlar alan hükümet grevimizle de ilgili “kamu yararı” gerekçesiyle yasak kararı almıştır. 

Yasak sonrası bizi toplantıya çağıran Başbakan’a da belirttiğimiz gibi bu karar hem anti-demokratiktir hem de görüşmeyi anlamsız kılmıştır.

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar’ın söylediği ve az önce basında yer aldığınızı gördüğümüz “görüşme istenildiği gibi sonuçlandı” açıklaması ise Güç-Sen için kabul edilebilir değildir. 

Sendikamız için çalışanların ve halkın sağlığı açısından PCR sonuçları açıklanana kadar devlet eliyle izolasyon gereklidir ve gelen yolcunun inisiyatifine bırakılamayacak kadar hayatidir.

Sayın Başbakan ve Sağlık Bakanı’na ifade ettiğimiz bu görüşümüzü tüm halkımızla da paylaşıyoruz.

Bizler grev yasaklansa da sessiz kalmayacağız.

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